En Cruz Azul la decisión de nombrar a un nuevo director técnico es fundamental, porque “va a encabezar un nuevo proyecto, ese fue el mensaje del director del Consejo de Administración y Vigilancia, Víctor Manuel Velázquez después del fracaso que tuvimos en el torneo pasado, así que se tomará todo el tiempo que se deba de tomar, nada nos va a presionar, ni todos los rumores que se están dando en los medios de comunicación”, dijo Jorge Morales, vocero de la Cooperativa.

Así que mientras esto se decide, “el equipo está en buenas manos (Joaquín Moreno); es verdad, ya se acerca el inicio del torneo, seguro el nuevo técnico será nombrado antes, pero nada nos va a apresurar”, afirmó.

Así que todo eso que se dice “sobre Hugo (Sánchez), el Piojo (Miguel Herrera), son rumores, nada más que eso, rumores… Parece que estamos en el deporte de atínale. Se están tomando las cosas con seriedad, pensando a una visión a largo plazo, se está privilegiando un análisis a fondo, y reitero, no vamos a caer en una presión mediática”.

Todo lo que se habla al respecto de que la tardanza en la toma de decisiones es por falta de dinero en el club y por ende en la cementera, lo niega.

“Uno de los sectores menos afectados por esto de la pandemia ha sido el de la construcción. No hay problemas por ese lado. Cruz Azul ha participado en varios proyectos de la actual administración, y no porque sólo trabaje para ésta, sino porque una sola empresa no se basta para cumplir con todo, pero además, si algo nos caracteriza es que somos utilizados por los pequeños constructores, que reitero, es una industria que no para. Con esto de la pandemia, la gente no salió de vacaciones, no compró grandes regalos así que invirtió en remodelar o construir su casa, así que la cementera no dejó de producir, por ese lado no va”.

Hasta el momento, en el entorno cementero se han nombrado gente como los citados Hugo y Miguel Herrera, pero además se han agregado nombres como el de Alfonso Sosa, Matías Almeyda y Sebastián Becaccece.