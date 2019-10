“Cometí un error, soy humano: Corona

Un cabezazo de Jesús Corona costó el primer gol en contra del Cruz Azul.

“En lo personal, yo me atribuyo el 0-1. Jamás me voy a hacer a un lado. Me equivoqué y ni hablar”, dijo el capitán.

Al estar fuera del área, el portero no podía agarrar el balón, por lo que intentó despejar el esférico con la frente, pero el esférico cayó en Sebastián Ferreira, quien no perdonó. Morelia triunfó 3-2.



“Fue un error, soy humano. Doy la cara, siempre”.

Corona recibió abucheos y silbidos, que se detuvieron cuando atajó un penalti a Mario Osuna, pero que no cambió el destino del partido.

El guardameta aceptó los reclamos porque los aficionados están en todo su derecho de exigir porque pagaron un boleto.

Jesús Corona reconoció que La Máquina, con 16 puntos, se complicó la oportunidad de clasificar a la Liguilla, pero que darán batalla en los duelos que restan.

