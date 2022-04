Chivas enfrentará a Pumas con varias ausencias. No se pudieron recuperar Isaác Brizuela, Sergio Flores, ni José Juan Macías, quienes vienen saliendo de diferentes problemas musculares.

El técnico interino Ricardo Cadena está consciente de que un buen cierre de torneo le dará posibilidades de una continuidad, siempre y cuando libre la repesca, así como una buena Liguilla. No tener a los tres antes mencionados trastoca los planes, porque la baraja de posibilidades disminuye.

Cadena no le moverá nada contra Pumas respecto al parado táctico que le ha venido dando resultados, buscará su tercer victoria consecutiva, para tener un 100 por ciento de efectividad y emular lo que hizo Víctor Manuel Vucetich hace un año, cuando hiló tres venciendo a Tijuana, Monterrey y Atlas, en 2021.



El Guadalajara, noveno con 20 puntos y el club universitario, undécimo con 19 unidades, no aspiran a otra cosa que no sea la victoria esta noche en el estadio Akron, recinto donde los felinos no ganan desde 2018.

A falta de dos partidos, ambos conjuntos buscan escalar posiciones para tener la oportunidad de recibir el duelo de repechaje como locales.

Por otra parte, Ricardo Peláez no se ha reunido con nadie para negociar el banquillo de Chivas. Hay candidatos, pero le quieren dar el beneficio de la duda a Cadena, así como a Guillermo Hernández, ya que no esperaban dos triunfos consecutivos y el perfil agrada a la cúpula rojiblanca.