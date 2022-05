La Liga de Campeones comenzará a partir de la temporada 2024-2025 con un minicampeonato de ocho jornadas, con 36 equipos frente a los 32 que disputan en la actualidad la fase de grupos en seis fechas, decidió este martes la UEFA, adoptando una reforma controvertida que ofrecerá más encuentros a los difusores.

Al término de su comité ejecutivo en Viena, la instancia europea adoptó estos cambios, con dos plazas adicionales atribuidas a las dos mejores naciones europeas de la temporada precedente, en una concesión a los grandes campeonatos, y un tercer club clasificado para el quinto país en el índice UEFA, actualmente Francia.

Esta reforma, la más radical desde hace veinte años, fue decidida un año después de la tormenta de la Super Liga europea, ese efímero proyecto de competición privada lanzado por varios clubes amotinados, incluido el Real Madrid y el Liverpool, que van a enfrentarse el 28 de mayo en la final de Liga de Campeones.



"Estamos convencidos de que la fórmula elegida es armoniosa, que mejorará el equilibrio de las competiciones y asegurará ingresos sólidos que puedan ser redistribuidos (...), aumentando además el atractivo y la popularidad de nuestras competiciones interclubes", se felicitó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, citado en un comunicado.

Estirando la primera fase, el objetivo es contentar a la vez a difusores, con 225 partidos total, en lugar de 125 en la actualidad, a los clubes, que tendrán ingresos por venta de entradas más elevados, incluso en caso de eliminación temprana, y a los telespectadores con partidos atractivos desde el inicio.

Dos aspectos levantaban interrogaciones, en un fútbol europeo con un calendario ya saturado y con equilibrios económicos precarios. Primero el número de jornadas del minicampeonato, inicialmente fijado en diez, pero ha sido finalmente reducido a ocho, y después la atribución de dos de los cuatro equipos suplementarios teniendo en cuenta el coeficiente UEFA, una propuesta que favorece a los mejores campeonatos.



The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.

No more access granted based on club coefficients.

Eight matches instead of ten in the new league phase.

Full details: #UCL #UEL #UECL

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022