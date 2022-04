Atlético de Madrid - Manchester City: La policía intervino para calmar una pelea entre los jugadores

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron en el túnel de vestuarios del Wanda Metropolitano para separar a jugadores y miembros de ambos equipos en un enfrentamiento que mantenían al término del partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester City.

En un primer momento, Sime Vrsaljko, lateral del Atlético de Madrid, discute desde lejos con Kyle Walker, futbolista del Manchester City y al que lanza un objeto no identificado desde la distancia, mientras miembros de ambos conjuntos contienen a los dos jugadores.

Después, la escena continúa en el camino hacia los vestuarios, donde la Policía separa un tumulto de personas de ambos equipos, aunque la mayoría de los jugadores del Atlético estaban sobre el terreno de juego, también Diego Simeone, agradeciendo a la afición su apoyo durante el encuentro.

"No lo vi. Me quedé con los futbolistas aplaudiendo a la gente, recibiendo el apoyo del público, saludando a los chicos en el campo y cuando subí la escalera no había nadie", explicó Simeone después en rueda de prensa.

El 'Atleti' logró tener repleto el estadio Wanda Metropolitano, luego que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) aceptó la apelación del club para revocar el cierre de una parte de la tribuna, ordenado por la UEFA, como castigo por un saludo nazi de los aficionados durante el cotejo de ida, realizado en Inglaterra.

Atlético de Madrid, cinco años sin alcanzar las semifinales

Derrotado por el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid ya encadena cinco años seguidos sin alcanzar las semifinales del máximo torneo, desde 2016-17, cuando superó al Leicester y se cruzó con el Real Madrid, que lo eliminó en la penúltima fase, y seis sin llegar a la final, desde la tanda de penaltis que perdió contra el conjunto blanco en el estadio San Siro de Milán en 2015-16.

Antes casi una 'norma', cuando el Atlético fue más allá de los cuartos de final de la Champions en tres de sus primeras cuatro participaciones de la era Diego Simeone (jugó las finales de 2013-14 y 2015-16, de las que fue subcampeón, y las semifinales de 2016-17 y sólo cayó en cuartos en 2014-15 ante el Real Madrid), los cuartos de final son hoy un muro insuperable para el bloque de Simeone desde hace un lustro, desde 2016-17.

Entonces, una derrota por 3-0 en la ida en el estadio Santiago Bernabéu decidió la serie en contra del conjunto rojiblanco, que desafió la lógica y lo imposible en la vuelta en el desaparecido Vicente Calderón, con dos goles en los primeros minutos que atemorizaron a su adversario, superviviente por el tanto de Isco Alarcón tras una recordada acción de Karim Benzema aún en el primer tiempo que frustró la hazaña que se proponía el Atlético.

No ha vuelto a esa ronda. Además de esta edición, eliminado por el Manchester City, la pasada temporada fue despedido del torneo en octavos por el Chelsea, con dos derrotas por 0-1 y 2-0; en 2019-20, en cuartos, a único partido (2-1) por el Leipzig en Lisboa; en 2018-19, en octavos, por el Juventus, con aquel infame partido de vuelta en Turín, en el qu fue apabullado por su rival y Cristiano Ronaldo (3-0) tras ganar la ida en casa por 2-0; y en 2017-18, en la fase de grupos, cuando quedó tercero, pero fue campeón de la Liga Europa.

De las once veces que ha competido en los cuartos de final, el Atlético ha sido eliminado en cinco (este miércoles por el Manchester City; en 2019-20, por el Leipzig; en 2014-15, por el Real Madrid; en 1996-97, por el Ajax; y en 1977-78, por el Brujas) y ha seguido adelante en seis: fue subcampeón de la Copa de Europa en 1974, 2014 y 2016 y cayó en esa ronda en 2016-17, 1970-71 y 1958-59.