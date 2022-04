Andrés Lillini lanza advertencia: No tenemos que ponernos un revolver en la cabeza

La espera terminó para unos Pumas hambrientos de títulos. Mañana se llevará a cabo el primer capítulo de la final de Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders, en el Estadio Olímpico Universitario y la ansiedad está a tope.

El Club Universidad no gana un título internacional desde 1989, cuando conquistaron su tercera Liga de Concacaf; sin embargo, mantener la calma será clave para los dirigidos de Andrés Lillini, que regresan a una final de la zona, tras 17 años.



El técnico universitario lo tiene claro: Irá al ataque sin volverse locos. Perder la cabeza yendo a la ofensiva podría ser una especie de suicidio.

“Sabemos que de local tenemos que ganar, como lo hicimos con Saprissa, New England y Cruz Azul. Atacar desde el principio es una característica del equipo y nunca hemos renunciado, pero no hay que volvernos locos, pienso que estos partidos y series se ganan defendiendo bien y este equipo tiene la fortaleza, no tenemos que ponernos un revolver en la cabeza”, declaró el técnico universitario en conferencia.

Andrés Lillini sabrá hasta mañana si Juan Dinenno y Leo López estarán para el enfrentamiento de ida, pero ante la duda, él se prepara con lo mejor y pensando que recibirán al mejor Seattle Sounders.



"Sabemos que Seattle es un equipo protagonista de la MLS. Lo que nosotros procuramos es hacer valer la localía, no creo que sea un partido donde ellos se tiren atrás. Estamos entre los dos mejores equipos que han jugado este torneo y no podemos dejar pasar la oportunidad porque sería el broche de oro a tanto esfuerzo y trabajo", aseveró el argentino.

