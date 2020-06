NFL: ¿Cuándo vestirá Brady por primera vez como Buccaneers?

Tom Brady ventiló que portará por primera ocasión el uniforme de los Buccaneers de Tampa Bay el miércoles, con lo que marcará el inicio de de su nueva etapa con los colores del equipo.

Brady, según reportes de la prensa estadounidense, estará presente en una sesión de fotos en los portará por primera ocasión el uniforme de juego de los Bucs.

El equipo también aprovechará para mostrar sus nuevos uniformes, los cuales se estrenarán esta campaña, que coincidentemente se estrenan con la llegada del quarterback.

LEER TAMBIÉN: Así se jugará la fase final de la Champions League

Brady abandonó a los Patriots de Nueva Inglaterra esta primavera después de jugar toda su carrera ahí, para firmar por dos campañas con Tampa Bay.

Los Buccaneers quieren aprovechar el impulso de Brady para cortar una seguidilla de temporadas perdedoras, que les ha impedido avanzar a los Playoffs en los últimos años.

When should we release the first photos of @TomBrady in a Bucs uniform? pic.twitter.com/UjeG3CJk1v

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) June 15, 2020