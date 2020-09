El Big Ten sí tendrá temporada, comenzará en octubre

Siempre sí, Big Ten jugará futbol americano este otoño. Esta potencia de la NCAA se unirá a SEC, Big12 y ACC para competir en las principales conferencias del futbol americano colegial.

“El Consejo adoptó importantes protocolos médicos que incluyen pruebas diarias de antígenos, detección cardíaca mejorada y un enfoque mejorado basado en datos al tomar decisiones sobre la práctica y competencia. […] votó por unanimidad para reanudar la temporada de futbol americano a partir del fin de semana del 23 al 24 de octubre de 2020. La decisión se basó en la información presentada por el Grupo de Trabajo de Regreso a la Competencia de los Diez Grandes, un grupo de trabajo que fue establecido por la COP/C y el comisionado Kevin Warren para asegurar un proceso colaborativo y transparente”, publicó Big Ten.

Hace un mes, tres conferencias (ACC, Big 12 y SEC) del futbol americano colegial aseguraron jugar la temporada 2020, a pesar de que otro par aplazó su actividad hasta el 2021.

El programa de este deporte es el que más recursos genera en el país norteamericano, con ingresos de 2.7 mil millones de dólares (según Forbes).

Mientras Big Ten (norte) y Pac 12 (oeste) habían comunicado que no arriesgarían la salud de sus atletas, por lo que moverían su temporada para el 2021. Ahora, B1G sí jugará.



Algunas de las universidad de esta conferencia son la de Michigan, Ohio State, Wisconsin y Penn State, de las más exitosas en la historia de los emparrillados colegiales.

Michigan es el tercer programa que genera más ingesos, con 139 millones de dólares (reveló Forbes en 2019); Ohio State, quinta (132 mdd); Penn State, en el sitio 13, con 104 mdd, y Wisconsin (23), 86 mdd.

“The Big Ten requerirá que los estudiantes-atletas, entrenadores y otras personas que estén en el campo para todas las prácticas y juegos se sometan a pruebas diarias de antígeno. Los resultados de las pruebas deben completarse y registrarse antes de cada práctica o juego. Los estudiantes atletas que dan positivo para el coronavirus a través de las pruebas diarias de punto de contacto (POC) requerirían una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para confirmar el resultado de la prueba POC”, explicó en el comunicado.



The Big Ten Council of Presidents and Chancellors (COP/C) adopted significant medical protocols and has voted unanimously to resume the football season starting the weekend of October 23-24, 2020: https://t.co/b5yHShGb1D

— Big Ten Conference (@bigten) September 16, 2020