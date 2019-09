Antonio Brown se retira de la NFL

Antonio Brown decidió ponerle punto final a su carrera en la NFL, así lo anunció a través de sus redes sociales. Una de las principales causas es debido a la manipulación de los contratos por parte de los directivos. Además quedó en la espera de que la Asociación de Jugadores de la NFL se responda a las franquicias por no pagar su sueldo.

“No jugaré en la NFL, estos propietarios pueden cancelar las ofertas y hacer los que quieran en cualquier momento. Veremos si la Asociación de Jugadores de la NFL los responsabiliza”, se lee en la publicación que realizó en su cuanta de Twitter.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !

— AB (@AB84) September 22, 2019