El Gran Premio de Singapur será recordado por siempre por los mexicanos y en especial para Sergio Pérez, que sumó su cuarto triunfo en la Fórmula 1, segundo en la temporada y el primero en Singapur.

La ventaja sobre su rival inmediato, Charles Leclerc, fue de más de siete segundos, y a pesar de recibir la noticia de que podría recibir una penalización, el piloto de Red Bull se hizo con el triunfo.



Al final de la carrera, Checo declaró sobre la carrera. “Esta fue mi mejor carrera, mi mejor desempeño en la Fórmula 1. Las últimas tres vueltas fueron muy intensas. Lo di todo por la victoria hoy" señaló Pérez.



CHECO: “That was my best performance [in F1]. The last three laps were so intense. I gave everything for the win today” #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Sq2sl6FiHx

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022