Europa League: Estos son los juegos para los dieciseisavos de final

Además del sorteo de la Champions League, se realizó el de la Europa League.

Tras la definición de los partidos, el juego entre el Barcelona y el Manchester United es el que más llama la atención y destaca en las llaves a jugarse por los dieciseisavos de final.



Los encuentros se disputarán los días 16 y 23 de febrero de 2023 y quedaron de la siguiente manera:

Barcelona (ESP) vs Manchester United (ING)

Juventus (ITA) vs Nantes (FRA)

Sporting Lisboa (POR) vs Midtjylland (DIN)

Shakhtar Donetsk (UKR) vs Rennes (FRA)

Ajax (NED) vs Union Berlín (GER)

Bayer Leverkusen (GER) vs Mónaco (FRA)

Sevilla (ESP) vs PSV Eindhoven (NED)

Salzburgo (AUT) vs Roma (ITA)

