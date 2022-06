Chofis López sufre asalto y no puede regresar con el San José Earthquakes

Eduardo ‘Chofis’ López está en México y aún no ha podido reportar con el San José Earthquakes de la MLS. Se rumoraba que el canterano de las Chivas estaba arreglando su futuro, pero posteriormente terminó con los rumores y dio a entender que seguirá en Estados Unidos.



La Major League Soccer tuvo un descanso por la Fecha FIFA y la Chofis López aprovechó para visitar Guadalajara, pero ya no pudo regresar a territorio estadounidense debido a que sufrió un asalto y le quitaron su visa.

“Quisiera comunicarles que no he podido viajar ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y en esos días sufrí de un asalto, donde me robaron mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte. Por lo cual es por eso que no me he podido ir”, manifestó en redes sociales.

El futbolista detalló que ya está en proceso para tramitar los documentos necesarios para reportar con el San José Earthquakes lo más rápido posible.