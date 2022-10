Chivas visita al Puebla en su partido más importante del torneo

Guadalajara.— El partido de repechaje contra el Puebla es calificado por la propia institución del Guadalajara como el más importante del torneo, porque está en juego acceder a los cuartos de final; y aunque muchos consideren que será determinante para que el técnico Ricardo Cadena gane adeptos y reciba continuidad el campeonato entrante, el Pastor no lo ve de la misma manera, porque hay muchos temas a valorar.

“No me preocupo ni me ocupo si me van a evaluar hoy o mañana, por esto o por lo otro. La decisión está lejos del alcance, lo que sí está dentro de nuestro alcance es ofrecer lo mejor para el resultado y que, probablemente, a su vez se obtenga que eso nos dará una mejor evaluación. Si entregas buenos resultados, lo más probable es que la evaluación vaya a ser mejor”.

Desde la perspectiva de Cadena, no se debe evaluar por un solo encuentro, aunque entiende la importancia de ir o no a cuartos de final, pero hay más temas de fondo que merecen otro tipo de análisis. “Que mejor haya continuidad en los jóvenes; que la mayoría de los jugadores ha surgido de la institución; que han tenido más regularidad este torneo y que a lo mejor podemos decir el día de mañana, que nos sirve de experiencia. Hemos tenido situaciones en momentos finales [de partido] que no hemos podido sostener, o mantener un marcador, que esa parte de lecciones sean aprendizaje”.

La prueba está a la vuelta de la esquina, todo lo que diga tiene que ser demostrado en cancha: “Una derrota duele, pesa y nos sacudimos inmediatamente. He notado que los muchachos son maduros en ese sentido y eso me demuestra que esas derrotas nos han hecho crecer, nos han hecho más fuertes y buscamos que en esta fase se haga valer”.}