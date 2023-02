Chivas tiene oportunidad de derrotar a Tigres por la baja de Gignac

El Guadalajara de Veljko Paunovic sabe hacerse fuerte como visitante. Es el equipo con mejor rendimiento fuera de casa en el torneo, con 11 puntos de 15 posibles, y para reafirmarlo buscará hoy los tres puntos en el estadio Universitario de los Tigres, que no contarán con su máximo goleador: André-Pierre Gignac.

A pesar de tener sólo dos victorias en 13 años visitando el Volcán, el Rebaño Sagrado cuenta con varios motivos para creer que saldrá de Nuevo León con los tres puntos. Además de la racha de dos partidos consecutivos con victoria, en la Sultana del Norte consiguió su primer triunfo del Clausura, cuando visitó al Monterrey (1-0), y después de ocho jornadas se mantiene invicto fuera del estadio Akron.

Por si fuera poco, un triunfo los acercaría a los primeros puestos; de hecho, el equipo dirigido por Paunovic alcanzaría los 18 puntos, mismos que tienen los Tigres, en el segundo lugar de la tabla.

El sinodal no es nada sencillo. Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz son uno de los dos equipos que no han perdido este torneo; suman cinco victorias y tres empates, y no tropiezan en casa desde la jornada 14 del campeonato pasado.

Se espera un duelo intenso y de pocos goles, donde saldrá avante el equipo que logre mantener el ritmo y aproveche los errores del rival, ya que los dos están entre los cinco mejores en defensa.