Después del Clásico Nacional entre América y Chivas, el estratega Rojiblanco se quejó del arbitraje abiertamente, sobre todo por una jugada en el que parece que Guillermo Ochoa saca un balón que parecía haberse metido, lo que significaba gol para su equipo.

Ante esta situación, la Comisión Disciplinaria decidió sancionar económicamente al técnico del Rebaño, ya que es algo que va en contra del reglamento, “La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Guadalajara, el señor Ricardo Cadena Martinez, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022, entre los Clubes América y Guadalajara, realizó críticas al arbitraje”, es lo que se lee en el comunicado.



Cadena no ocultó su molestia por lo acontecido, además, no es la primera vez que el Guadalajara se ve perjudicado por decisiones del arbitraje. Incluso, Ricardo Peláez, directivo de Chivas, ya se reunió con los dirigentes del gremio para tratar esa situación.



#ComisiónDisciplinaria | Se determina sanción económica a Ricardo Cadena Martinez por las declaraciones emitidas en conferencia de prensa al finalizar el encuentro América vs Guadalajara. Detalles: https://t.co/fMEEFhIQPf#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/EoGKFBMoau — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 20, 2022

GRUPO DE ANIMACIÓN DE CHIVAS TAMBIÉN ES SANCIONADA

Desde aquella bronca en marzo durante el partido entre Querétaro vs Atlas, la Liga MX determinó que los grupos de animación de los equipos visitante ya no serían permitidos o si no se les sancionaría.

Para el pasado Clásico Nacional, la afición del Guadalajara no cumplió con las reglas y abarrotó una de las cabeceras del estadio Azteca, esto provocó que la Comisión Disciplinaria decidiera sancionarlos por un partido.



#ComisiónDisciplinaria | Se determinó la sanción por los hechos acontecidos el pasado 17 de septiembre de 2022 en el partido América vs Guadalajara. Detalles: https://t.co/0aRSRXwk03#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/aRDeOHHb2B — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 20, 2022

“Derivado de los hechos acontecidos el pasado 17 de septiembre de 2022 en el partido entre los clubes América vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2022, se ha decidido sancionar al Club Guadalajara con un Partido de Veto para su Grupo de Animación, el cual se deberá cumplir en el encuentro próximo que actúe el club Guadalajara como local”, se lee en el comunicado.



Además lanzaron una advertencia al club, el cual podría recibir sanciones más severas, “Se advierte al Club Guadalajara, sobre la conducta futura de su Grupo de Animación, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.