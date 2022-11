Después de hacer una visita rápida a tierras qataríes para ver el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el piloto tapatío de la escudería Red Bull Checo Pérez, volvió a la pista para demostrar su calidad al volante.

El mexicano, quien se encuentra en Japón cumpliendo con compromisos con los jóvenes pilotos de Honda, aprovechó su estancia en el país asiático para junto a Max Verstappen, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly realizar una carrera de exhibición.



En la que Checo Pérez se llevó la victoria y el reconocimiento de los testigos, todo ocurrió sobre vehículos Go Karts, en los que el mexicano mostró dominio y vio la bandera a cuadros.

Al conseguir la victoria sobre Max Verstappen y sus demás compañeros en la máxima categoría del automovilismo, Checo celebró realizando algunas 'donas' sobre la pista.

Thanks Day! la celebration de HONDA

F1 Drivers divirtiéndose en la Carrera de Go karts. Family Honda in Japan .@SChecoPerez , @Max33Verstappen , @yukitsunoda07 @PierreGASLY , #checoperez #verstappen #honda #THANKSDAY2022 #HondaRacing #RedBullRacing #alphataurif1 #f1 pic.twitter.com/RoBReN5fss

— Rod Paz (@RodPaz4) November 27, 2022