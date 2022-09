Parece que las esperanzas de una revancha entre el Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se esfuman.

Pese a que tras la derrota de Saúl ante el ruso por decisión unánime en mayo de este año, se habló de un posible segundo combate entre ambos, el propio Bivol ha expresado que no tiene en sus planes volver a medirse al tapatío, al menos no por ahora.



Dmitry Bivol mientras tanto se prepara en sus siguientes retos y en seguir llevando su carrera como boxeador a otro nivel, tema que explicó en entrevista con BoxingScene.

"Tengo mi propio camino, le gané y ahora me alegro de seguir adelante. No necesito la revancha con el Canelo. Tal vez para ganar dinero, pero pelear con él (Canelo) no es mi objetivo principal", dijo el ruso, quien aseguró que el dinero tampoco es algo que deba ser prioridad: "El dinero es una de las cosas principales, pero no es lo más importante, si sólo pensara en el dinero, no estaría aquí".



En cuanto su futuro cercano, Bivol antes de idear una revancha con Álvarez, se prepara para enfrentar al mazatleco Gilberto 'Zurdo' Ramírez, combate que se efectuará el 5 de noviembre y que tendrá como sede los Emiratos Árabes Unidos. Ahí estará en disputa el cinturón de la AMB.

"No sé si habrá una revancha (con Canelo), ahora eso no importa. Estoy centrado en el Zurdo, que es un oponente peligroso y tengo que vencerlo", agregó el ruso.

