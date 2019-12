No me preparé como debería de haberlo hecho: Andy Ruiz

Luego de que fue derrotado por decisión unánime por el británico Anthony Joshua, el mexicano Andy Ruiz reconoció que no se preparó cómo debería de haberlo hecho, en declaraciones realizadas apenas unos minutos después de que se concretara su derrota.

“Fue su noche (la de Anthony Joshua)”, mencionó Ruiz. “No creo que me haya preparado cómo debería de haberlo hecho. Gané demasiado peso, no voy a poner excusas. Me boxeó por todo el ring. Quiero la tercera pelea”.

Ruiz tuvo una serie de distracciones durante su campamento de entrenamiento. Antes de que se incorporara a éste, realizó una fiesta de cumpleaños. Posteriormente grabó una serie de comerciales y promocionales televisivos para su pelea de este sábado y también rompió en algunas ocasiones su campamento, como en los primeras días de noviembre para participar en la transmisión de Televisa en el pleito entre Saúl Álvarez y Sergey Kovalev.

Los deseos del mexicano coinciden con las declaraciones que hizo Joshua antes del combate. En los días previos, el peleador británico abrió la puerta para que se realizara una tercer pelea, luego de que en el combate de este sábado amarrará una bolsa superior a los 80 millones de dólares, mientras que el mexicano obtuvo 13 millones, la bolsa más lucrativa de su carrera.

Joshua obtuvo la segunda victoria por decisión unánime de su carrera profesional. Antes del triunfo del sábado, el británico tenía 22 victorias, 21 de ellos por la vía del nocaut. Su primera victoria por esa vía fue ante el neozelandés Joseph Parker en marzo del 2018.

“La primera que obtuve mis campeonatos fue muy agradable. ¡Tenía que hacerlo dos veces”, dijo Joshua en la entrevista posterior al combate.

La derrota hace que Ruiz empeore su foja a 33 victorias (22 por nocaut) y dos derrotas; el británico, por su parte, pone su marca en 23 victorias (21 por la vía del cloroformo) y un descalabro.