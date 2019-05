Jackie Nava, diez años después, busca revancha ante 'La Tigresa' Acuña

Jackie Nava buscará saldar una añeja cuenta ante la argentina Marcela 'La Tigresa' Acuña. Hace diez años, la sudamericana la venció en las tarjetas y ahora buscará derrotarla, en combate que se desarrollará hoy en Puerto Vallarta.

"Es un combate que ya esperaba desde hace mucho tiempo. Hace diez años años me ganó y ahora es tiempo de saldar esa cuenta pendiente. He tenido una de mis mejores preparaciones de mi carrera y me siento muy bien en el ring", mencionó Nava, previo al pesaje.

Nava, quien vive la última etapa de su carrera, no es la única que han cambiado las cosas. También para 'La Tigresa', quien ha ganado experiencia desde el primer combate que tuvo contra la mexicana.

"Estoy contenta de estar en México, pero quiero aclarar que no vengo de vacaciones. Se que pelearé con una boxeadora que le gané hace diez años y que puedo volver a ganarle", dijo.

El pleito se desarrollará hoy por la noche en el estadio Agustín Flores Contreras de Puerto Vallarta.