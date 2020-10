Acusan al salón de la fama, Omar Vizquel de violencia doméstica

La esposa del exbeisbolista y salón de la fama, Omar Vizquel, Blanca García, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de instragram @blancavizquel en la que acusa al exliga mayorista de violencia doméstica.

En palabras de la venezolana, esa es la razón de su separación y pudo haber sido la que terminó la relación de Omar Vizquel y los White Sox de Chicago.

"Estoy en proceso de divorico, es un proceso fuerte, donde el señor pretende que yo me callé la boca, para no dañarle su carrera o su salón de la fama, pero él jamás pensó en mí, yo era su trofeo, su llavero", mencionó Blanca García durante la transmisión en vivo de hace unos días.

Por otro lado en sus historias de la misma red social, Blanca volvió a comentar sobre el tema, primero arremetiendo contra las personas que se burlan de su acusación, y por último mándando un mensaje al que se convirtió en el manager de los Toros de Tijuana de la LMB.

"A ti Omar Vizquel, que sé que me vas a ver y esto va a llegar a tus oídos, te digo no me voy a callar, jamás me podrás callar porque ahora estoy más fuerte que nunca", mencionó Blanca.