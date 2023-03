Barcelona lanza jersey especial de Rosalía y su “Motomami” para el Clásico Español

El Barcelona presentó en redes sociales el jersey especial que utilizarán en el Clásico Español ante el Real Madrid este 19 de marzo, la playera tiene la colaboración de la cantante Rosalía.

El detalle de la cantante aparece en el jersey, donde habitualmente es colocado la publicidad de Spotify fue colocado la leyenda “Motomami”, que es el nombre del último disco de la cantante.

“Motomami is in the house para El Clásico”, presumió el Barcelona en su cuenta de Twitter.

Barcelona ya había adelantado esta sorpresa hace unos días, cuando publicó un video donde se observa a los jugadores mascando chicle como lo hace la cantante española.

El jersey de “la Rosalía” también será utilizado por el Barcelona Femenil el próximo 25 de marzo, cuando se enfrenten a su similar del Real Madrid.

Los aficionados blaugranas ya pueden adquirir el jersey ‘Motomami’ en la tienda digital del Barcelona, el precio es de 399.99 euros, es decir, 8 mil 023 pesos mexicanos.

Aunque si quieren que su playera venga firmada por los jugadores del equipo femenil y varonil, el precio es de 1,999.99 euros, equivalente a 40 mil 116 pesos mexicanos.

El Barcelona estrenará el jersey de la Rosalía este domingo cuando enfrenten al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, partido clave para el campeonato ya que se encuentran disputando el liderado de la tabla general.

Los Blaugranas son primeros con 65 puntos y los Merengues son segundos con 56 unidades.