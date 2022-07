América: Fernando Ortiz, "La exigencia la va a tener el Real Madrid"

Fernando Ortiz tiene una corta carrera como entrenador profesional, pero no se achica. El estratega del América asegura que jugarán de tú a tú al Real Madrid, el próximo 26 de julio en Estados Unidos.

El timonel de las Águilas considera que el cuadro merengue será quien tenga la exigencia, debido a que estarán en pretemporada, mientras sus dirigidos en plena temporada.

“La exigencia la van a tener ellos, nosotros estamos en plena competencia y preparados para este tipo de partidos. Enfrentar a una institución tan grande como Real Madrid y ellos a América, los dos vamos a querer ganar. Al jugador que le toque enfrentar a ese rival lo hará de la mejor manera para tener una oportunidad en la Liga”, advirtió el director técnico argentino.



El calendario del futbol mexicano es apretado debido al Mundial Qatar 2022; sin embargo, reconoce que están preparados y con la plantilla necesaria para los compromisos.

“Nos preparamos para tener un semestre apretado con partidos amistosos y en la liga. Toda la plantilla que compone a América, sean jugadores de experiencia o Fuerzas Básicas, están preparados para afrontar cualquier tipo de partido”, aseguró el “Tano”.

LEER MÁS: Guillermo Ochoa compara al América con el Real Madrid

Fernando Ortiz desea aprender de Carlo Ancelotti

Fernando Ortiz reconoce que aún no se consolida como director técnico y por tal motivo, desea aprovechar todas las oportunidades.

“Si bien doy mis primeros pasos, enfrentar a un club tan particular a nivel mundial con un técnico tan exitoso, me voy a fijar en todos los detalles. Quiero aprender, crecer, es algo único que me toca vivir con una institución tan grande como América. Todo lo que le pueda preguntar y sacar del minuto 1 al 95 lo voy a hacer”, declaró el DT del América.