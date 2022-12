Aczino busca la inmortalidad en la Final Red Bull Batalla de los Gallos 2022

Todos quieren enfrentarlo, todos quieren ganarle, no hay un rapero que no busque la gloria al derrotarlo. Aczino se ha ganado el honor de ser el rival a vencer, luego de sus dos campeonatos internacionales (2017 y 2021).

En esta final internacional 2022 de Red Bull Batalla, Mauricio Hernández, buscará el tricampeonato y así dejar un gran legado en el mundo del freestyle.

"Podría ser el mejor año de mi carrera. El tema de romper la barrera del idioma, fuimos hacer batallas de freestyle en Estados Unidos, en la música nos fue muy bien. En el Vive Latino fuimos como Aczino y batalla. Fue uno de los mejores años. Tener el tercer título es posible, hay muchas posibilidades".



Lee también Red Bull Batalla de los Gallos en vivo: dónde ver la final con Aczino

La rivalidad que tiene con Skone ha revivido un posible enfrentamiento en esta nueva edición del certamen. No importa si es en la eliminatoria, en una semifinal o en un posible final, tal y como ocurrió en el año pasado en Chile.

"Me encantaría enfrentarme a Skone, es un gran amigo, nos hemos enfrentado muchas veces. Me da gusto cuando llega a una final. Lo celebro con él. Realmente yo no buscando a alguien, yo puse mi mesita y aquí fórmense y aquí los atendemos. Saquen una ficha y les aparecerá su turno".

Y agregó: "La gente ha estado diciendo que voy por él. En las batallas que ganaron dijeron, 'voy a ganarle a Aczino en su casa'. Ahorita todos me han dicho que se quieren enfrentar conmigo, ellos se están poniendo la presión".

Lee también Yoiker, de fiel seguidor a Cruz Azul a campeón de freestyle

El dos veces campeón de Red Bull Batalla, ya no sufre de nerviosismo e incertidumbre. Todo lo toma con calma y paciencia. Tantos años dentro de la escena lo han transformado.

"Estoy listo. Me siento capacitado para esta misión, y la verdad que fuera de presión y nervios, me siento emocionado, ya quiero salir y oír esos gritos, ya me urge", declaró en conferencia de prensa.

El originario de Nezahualcóyotl, sueña con una semifinal de puros mexicanos para que el campeonato internacional se mantenga en suelo azteca.

-

"Nos encantaría. Eso significaría que ya tenemos el uno, dos, tres y cuatro. Ojalá en semifinales estemos todos los mexicanos. Por mí, está bien".