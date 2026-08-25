La integración de un mapa celeste no es algo nuevo para Patek Philippe. Ya desde el año 2001 nos presentaba dicha complicación en la Ref. 5102, el Sky Moon Tourbillon.

Y no podemos dejar de mencionar que el Graves Supercomplication, una de las piezas más relevantes en la historia de la relojería, integraba entre sus 24 complicaciones la de mapa celeste; tampoco faltaría en el Grandmaster Chime, ejemplar con el que la firma celebraría sus 175 años. Esta serie de piezas forman ya un importante antecedente para la nueva Ref. 6105G, que Patek Phlippe presenta este año en oro blanco y carátula negra. El salto cuántico que da esta nueva versión con esfera con mapa celeste, no es cualquier cosa. La integración del nuevo calibre 240 C LU CL LCSO es una de las grandes novedades de este año.

El mecanismo permite corregir los cambios entre horario de verano e invierno y mantener sincronizado el calendario. foto: especial

Además de la icónica esfera, enmarcada en la elipse superior el cielo nocturno visto desde Ginebra, este modelo indica las horas del amanecer y el atardecer. Para ello, integra un mecanismo para realizar correcciones de la hora según el cambio estacional. Así, el nuevo calibre mantiene las funciones que remiten al indicador con aguja del calendario, las fases lunares y el mapa del cielo, pero añade las horas de salida del sol y ocaso.

Cielo ginebrino. Una elipse en la parte superior de la esfera reproduce el firmamento visible desde Ginebra, con el meridiano señalado a las 12 horas. Foto: Especial

La información se visualiza así: en el centro el tiempo solar promedio (la hora y los minutos regulares). La indicación de la fecha, mediante la manecilla esmaltada de color rojo, y la hora del amanecer y del atardecer, indicadas con las dos agujas adicionales blancas. Mientras, la elipse en la parte superior de la esfera enmarca el cielo desde Ginebra. El meridiano viene indicado a las 12 h. Las fases de la Luna se muestran en el costado derecho, entre la elipse y la hora del amanecer. Finalmente, el aro concéntrico entre los numerales arábigos de la fecha y los indicadores del amanecer y el atardecer, sirve como escala para los ajustes del cielo y la Luna.

El mecanismo permite corregir los cambios entre horario de verano e invierno y mantener sincronizado el calendario. Foto: Especial

Patek logra eliminar el uso de los correctores convencionales en los costados de la caja para el ajuste del mapa celeste. La corona a las 4 h se reserva para las funciones de dar cuerda y ajustar la hora regular, en tanto que la corona a las 2 h se encarga del control del mapa astronómico. Dos correctores en la caja, a las 8 y 10 h, permiten realizar el ajuste en saltos de una hora hacia adelante o hacia atrás. Este mecanismo de doble corrector está sincronizado con el fechador. Esto posibilita un calendario preciso, independientemente de si se está en horario de verano o de invierno.

La caja de oro de 47 mm destaca por un pulido micro-arenado. La esfera, con las estrellas y el contorno de la Vía Láctea están grabados con láser y rellenos con oro blanco en polvo.

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FICHA TÉCNICA PATEK PHILIPPE

CELESTIAL AMANECER Y ATARDECER REF. 6105G

Movimiento: Calibre 240 C LU CL LCSO, automático, 3 Hz (21,600 alt/h), mini-rotor de oro de 22 quilates, con corrector de la hora de verano y de invierno, 426 componentes, reserva de marcha entre 36 horas y 48 horas.

Función: Horas y minutos al centro, fecha, hora del amanecer, hora del atardecer, cielo visible sobre Ginebra, meridiano, carta celeste, movimiento angular de la Luna, fases de la Luna, escala para los ajustes de la Luna y el cielo.

Caja: 47 mm, oro blanco, 30 m.

Carátula: De cristal de zafiro, elipse que enmarca el cielo visible desde Ginebra y las demás ciudades en la misma latitud, manecillas de tipo bastón caladas de oro blanco con esmalte blanco.

Correa: Negra de material compuesto con motivo en forma de X, cierre desplegable patentado en oro blanco.

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