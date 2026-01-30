Hublot hizo historia en 2006 al entrar con todo en el futbol profesional como patrocinador de la Selección Nacional de Suiza. Ahora, la firma vuelve a confirmar su compromiso con el deporte más hermoso del mundo al convertirse en el Reloj Oficial de la Selección Nacional de México unos meses antes de que el país sea anfitrión dela Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.

Como resultado de esta alianza, el tablero oficial de cambios con la firma de Hublot se utiliza en los partidos amistosos que el equipo mexicano disputa localmente. También lo vimos en el torneo Concacaf Nations League. Asimismo, Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Nacional de México, lucirá un reloj en todos los partidos y presentaciones especiales. Esto simboliza los valores que comparten el futbol y Hublot: estrategia, precisión, innovación y liderazgo.

Foto: Cortesía Hublot

Y como ya ha ocurrido en Mundiales anteriores, este año se lanzará una edición especial de un reloj que celebrará la unión entre la Selección Nacional de México y Hublot. Hay que estar atentos, porque la manufactura de Nyon es famosa por crear piezas que conectan muy bien con el consumidor mexicano, como el Big Bang Unico Calavera All Black que presentó en 2025.

Fusión total con el futbol

La visión pionera de Hublot al ser la primera marca de lujo en establecer una asociación con el mundo del futbol ha dado excelentes resultados. La firma ha sido cronometrador oficial de algunos de los clubes más importantes de las mejores ligas europeas. Entre ellos han estado el Manchester United FC, el Ajax de Ámsterdam, la Juventus FC, el Bayern Múnich, el París Saint-Germain y el Chelsea FC.

Kylian Mbappé es embajador de Hublot. Foto: Cortesía Hublot

Además, Hublot ha sido reloj oficial de las competiciones más prestigiosas, como la UEFA EURO, la UEFA Champions League, la UEFA Champions League masculina y femenina, la UEFA Conference League y la UEFA Women’s EURO. Su importancia es tal que también fue Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica(2010), Brasil (2014) Rusia (2018) y Qatar (2022). Y fungió el mismo papel en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Canadá (2015), Francia (2019) y Australia y Nueva Zelanda (2023).

Hublot lanzó este reloj dedicado a Diego Armando Maradona en 2010. Foto: Cortesía Hublot

A esto hay que sumarle que entre sus amigos han estado los dos mejores futbolistas de la historia, Pelé y Diego Armando Maradona. En la actualidad, tiene embajadores de la talla de Kylian Mbappé, Atiana Bonmati, Luís Figo, Didier Deschamps y Alex Morgan. Sin olvidar los geniales relojes que han surgido de esta alianza. El más reciente es el Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Titanium Carbon. Así que la Selección Nacional de México no podía tener mejor aliado para enfrentar uno de los compromisos más importantes de su historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.