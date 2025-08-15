Lo confieso: siento mariposas en el estómago cuando veo un reloj como el L.U.C Qualité Fleurier 20th Anniversary Edition de Chopard. ¿No les parece hermoso? Obviamente a mí sí. Porque me gustan el oro amarillo, las esferas por sectores y, resumiendo, la estética vintage. Las tres cosas están presentes de manera inmaculada en esta edición limitada de 20 piezas numeradas que, además, conmemora el 20 aniversario del primer reloj L.U.C Qualité Fleurier. Y esto último es muy importante.

En la relojería, las certificaciones –COSC, Punzón de Ginebra, METAS, etcétera– son realmente una garantía de la calidad de una pieza y marcan una diferencia. En 2001, Chopard Manufacture, junto con otras tres manufacturas independientes de alta relojería ubicadas en Fleurier (Bovet, Parmigiani Fleurier y Vaucher) y autoridades locales, creó la Fundación Calidad Fleurier. Según Chopard, este organismo independiente de certificación somete a los relojes a la batería de pruebas más exigente y estricta de la relojería suiza para reconocer la calidad, tanto estética como técnica, la resistencia a los golpes, la precisión y la durabilidad de los relojes.

Fotos: Cortesía Chopard

Así que para obtener la certificación Calidad Fleurier (Qualité Fleurier), un reloj debe superar los tests del Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC), Chronofiable y el prestigioso Fleuritest. Chopard lanzó su primer L.U.C Qualité Fleurier en 2005. Desde entonces, solo ha producido 13 series limitadas del L.U.C Qualité Fleurier, por lo que se trata de relojes realmente excepcionales. De hecho, en sus poco más de dos décadas de existencia, la Fundación Calidad Fleurier ha certificado menos de 3000 relojes. Hoy en día, Chopard es la única manufactura relojera presente en el comité de dirección de la etiqueta Calidad Fleurier.

Chopard define al L.U.C Qualité Fleurier 20th Anniversary Edition como la personificación de los tres valores fundamentales de la colección L.U.C. Es decir, el reloj reúne rendimiento técnico, sofisticación estética y un compromiso inquebrantable con la certificación relojera.

Comencemos por la sofisticación estética. La caja de 39 mm es de oro ético amarillo y tiene una forma clásica a más no poder, con las asas soldadas delicadamente talladas y la corona estriada. El diseño es fiel al primer L.U.C Qualité Fleurier de 2005. Como recuerda Chopard, ese reloj se inspiraba en una pieza de 1950 con una esfera sectorial, un estilo que apareció con el movimiento Art Déco en la década de 1920. En el caso del nuevo modelo, la carátula tiene una combinación de colores elegante y poderosa. En el centro vemos el latón dorado con satinado rayos de sol, mientras que el sector de las horas es marrón con satinado circular. Un detalle increíble son las agujas doradas de horas y minutos con la forma de jeringuilla distintiva de los modelos L.U.C Qualité Fleurier. La aguja del segundero pequeño tiene forma de bastón y también es dorada, al igual que los índices. Por último, la correa es de piel de becerro marrón con pespuntes en beige, súper vintage y súper bonita.

Fotos: Cortesía Chopard

El L.U.C Qualité Fleurier 20th Anniversary Edition monta el calibre L.U.C 96.09-L automático, digno heredero del emblemático L.U.C 96.01-L de 1996. Este último movimiento equipaba el L.U.C 1860, el primer reloj creado por Chopard Manufacture en 1997. Así empezó la historia de una de las manufacturas independientes más destacadas de la actualidad, cuya excelencia está representada por la colección L.U.C. En sus sedes de Fleurier y Ginebra no solo se han creado relojes complicados innovadores y ganadores de premios, sino que se conserva una variedad de Oficios Artísticos.

Fotos: Cortesía Chopard

El calibre L.U.C 96.09-L tiene un micro-rotor de oro ético grabado y mide solo 3.30 mm de grosor. Incluye la tecnología Chopard Twin con doble barrilete que proporciona 65 horas de reserva de marcha. Luce acabados como perlado biselado, pulido en espejo y Côtes de Genève. Podemos darle check a la casilla de rendimiento técnico.

Como se mencionó, el hecho de que el movimiento cuente con la certificación Calidad Fleurier significa que está certificado por el COSC. Luego se somete al exigente protocolo del test Chronofiable para evaluar su fiabilidad. Este protocolo consiste en tres semanas de pruebas de resistencia al uso sometido al frío, el calor, la humedad, la tracción y la presión sobre la tija del remontoir, exposición a los campos magnéticos así como a numerosos impactos.

Por último, con el movimiento en la caja, pasa por el simulador Fleuritest. Esta herramienta, desarrollada para garantizar la certificación Calidad Fleurier, reproduce fielmente las condiciones de uso en la muñeca durante 24 horas. Por ello, alterna fases tranquilas y activas, y muy activas (práctica de una actividad deportiva). Al final de estas fases de pruebas, la variación de la marcha de cada reloj ensamblado debe estar comprendida entre 0 y +5 segundos por día.

FICHA TÉCNICA

Movimiento: Calibre L.U.C 96.09-L, automático, 28,800 alt/h (4Hz), microrrotor de oro ético de 22 quilates, tecnología Chopard Twin, reserva de marcha de 65 horas, Certificado de Cronómetro (COSC), Certificado Calidad Fleurier (QF)

Función: Horas, minutos, pequeños segundos

Caja: 39 mm, oro ético amarillo de 18 quilates, 30 m

Carátula: Esfera de latón dorado, satinado rayos de sol en el centro y satinado circular sobre la vuelta de las horas marrón

Correa: Cuero de becerro marrón con pespuntes en beige

Edición: Edición limitada de 20 piezas