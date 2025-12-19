Esta Navidad, Chopard propone un viaje sensorial a través de piezas que celebran la alegría de vivir y la elegancia responsable. Desde el resplandor de los diamantes móviles hasta la calidez del oro ético, la Maison invita a regalar objetos que son tanto joya como talismán.

Chopard L’Heure du Diamant en oro rosa ético con carátula de nácar blanco perlado o en oro blanco ético con carátula de aventurina, ambos de 28 mm. Fotos: Cortesía

Entre las joyas-estrella de esta temporada destacan los nuevos relojes L’Heure du Diamant, donde la precisión suiza se envuelve en un resplandor casi celestial. Elaborados en oro ético blanco o rosa y rodeados por una brillante corona de diamantes talla marquesa, reinterpretan el arte del engaste corona, una técnica exclusiva de Chopard que permite que la luz circule libremente por cada piedra, amplificando su brillo. En sus carátulas, el nácar perlado y la aventurina evocan el movimiento del mar y del cielo estrellado, mientras que el brazalete de oro con motivo de corteza revela la maestría orfebre de la Maison.Por su parte, L’Heure du Diamant Moonphase incorpora una de nuestras complicaciones favoritas: la fase lunar, que sigue el ciclo del astro con una precisión tan exquisita que solo necesitará un ajuste cada 122 años.

L’Heure du Diamant Moonphase lleva el nuevo movimiento automático Chopard 09.02-c de solo 20.4 mm x 4.6 mm. Fotos: Cortesía

Pero si buscas un reloj que pueda acompañarte 24/7, quizá la mejor opción sea el clásico de la casa: Happy Sport, una pieza que con su danza de diamantes entre zafiros, está disponible en oro amarillo ético y Lucent Steel™. Su movimiento automático y proporciones áureas lo convierten en el cómplice perfecto para el día a día.

Un regalo para toda la vida

Las piezas de Alta Joyería de Chopard son objetos preciosos hechos para trascender entre generaciones. Y para este cierre de año, Caroline Scheufele preparó tres piezas excepcionales que rinden un homenaje al diamante y cuyas formas nos recuerdan a los copos de nieve. En el anillo y los pendientes solo vemos a esta piedra preciosa como protagonista, en el collar aparece acompañado por cuentas de ónice que crean un contraste espectacular de luces y sombras.

Happy Sport de 33 mm en oro blanco ético con bisel de diamantes y cinco diamantes móviles y Happy Sport de 33 mm en Lucent Steel y oro amarillo ético con cinco diamantes móviles. Fotos: Cortesía

Pero además de joyas que destacan por su rareza, Chopard también tiene increíbles opciones de regalo en sus colecciones de joyería más famosas. L’Heure du Diamant y Happy Diamonds Icons nos parecen ideales para consentir a alguien con su oro ético y los diamantes que se entrelazan en collares y pendientes para capturar la magia de la luz y el movimiento. Pero también nos encantan las piezas Happy Hearts que se transforman en colgantes, anillos y brazaletes donde los corazones laten al ritmo de un lujo optimista y generoso; el mood ideal para empezar un nuevo año.

L'Heure du Diamant. Fotos: Cortesía

Opciones para él que también querrás usar

¿Cuál será el mejor regalo para tu papá, tu hermano, tu pareja? Si son amantes de la Alta Relojería (seguro sí), el L.U.C Quattro Mark IV y el L.U.C Quattro Spirit 25 les fascinarán. El primero, con una reserva de marcha de nueve días y acabado certificado por el Punzón de Ginebra, encarna la precisión hecha arte. El segundo, limitado a solo ocho piezas, sorprende con una carátula de marquetería de paja: una miniatura de paciencia y poesía mecánica.

L.U.C Quattro Mark IV y el L.U.C Quattro Spirit 25. Fotos: Cortesía

Otra opción en un tono más sport y con el que puedes hacer una dupla de relojes a juego con él, son los Alpine Eagle. El de 41 mm en Lucent Steel tiene carátula verde pino. Un dato curioso es que la compra de este reloj apoya a la conservación del medioambiente alpino y su biodiversidad. Además de todo, esta pieza hará match perfecto con tu Alpine Eagle 36 Summit de oro blanco con 36 mm de diámetro. Un reloj que nos encanta por el azul de su carátula y el espectacular bisel con zafiros azules y violetas que hacen eco a los colores del glaciar del Zinal, ubicado en el cantón suizo de Valais.

L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition. Fotos: Cortesía

Pequeños detalles de lujo cotidiano

Además de en joyas y relojes, también puedes llevar el brillo de Chopard en tus accesorios. Por ejemplo, el espíritu libre de la colección Happy Hearts toma la forma de un bolso que combina el cuero más fino con herrajes envejecidos. Y tanto el bolígrafo Ice Cube en negro mate, como el reloj de mesa Ice Cube, que parece tallado en bloques de luz, llevan la elegancia de esta colección geométrica y sofisticada a la cotidianidad. Y qué mejor regalo que un toque de belleza para añadir a la rutina diaria.