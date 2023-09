Youtuber Dalas Review se lanza contra Jaime Maussan: “charla absurda y llena de sinsentidos”

El youtuber Dalas Review se lanzó contra el periodista y ufólogo, Jaime Maussan, quien el pasado 12 de septiembre presentó en la Cámara de Diputados dos cuerpos “no humanos”.

En su canal de YouTube, que acumula más de 10.9 millones de suscripciones, desmenuzó los detalles de los cuerpos que formaron parte de la exposición que generó controversia en México y que incluso la UNAM tuvo a bien aclarar en qué consistieron las pruebas de carbono 14 que se les aplicaron y que determinaron su antigüedad.

Dalas Review prácticamente calificó la presentación de Jaime Maussan de “charla absurda y llena de sin sentidos”.

Recalcó que, según el ufólogo y periodista mexicano, se trata de “un descubrimiento que se hizo en Perú, y está siendo mostrado ahora mismo en México, de dos cuerpos, de pequeños alienígenas que además al parecer tienen huevos dentro de su abdomen”.

¿Qué dijo el youtuber sobre los cuerpos no humanos presentados por Maussan?

En el video de casi 30 minutos de duración, el youtuber decidió rebatir los argumentos presentados por Jaime Maussan en San Lázaro, en la denominada audiencia OVNI.

Daniel José Santomé, nombre original de Dalas Review, cuestionó que Maussan indicara que se trataba de “seres no humanos que no forman parte de la evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior”.

“No sé qué clase de evolución espera encontrar en mil años de antigüedad; un poquito de evolución puede haber, pero mil años no da tiempo de mucha evolución, a no ser que haya una catástrofe muy seria”.

El creador de contenido también exhibió que el ufólogo mencionó las pruebas que realizó la UNAM, de carbono 14, pero cuestionó que éste no detalló que en realidad no había mandado todo el cuerpo a inspección, sino apenas unas muestras para su análisis.

Ello, dado que la UNAM también salió a aclarar que el Instituto de Física declaró que el análisis solicitado sólo permite estimar la antigüedad de la muestra, más no su origen.

Según una serie de pruebas que presentó a lo largo del video, con objetivo de refutar al ufólogo y periodista. Los cuerpos presentados el pasado 12 de septiembre tienen restos humanos y de animales.

El youtuber explicó que los cuerpos estarían formados por huesos de animales como llamas, pero también de niños. Y criticó la representación que hicieron sobre cómo hubieran lucido estos seres cuando estaban “vivos”.

Jaime Maussan presenta "seres no humanos" momificados en San Lázaro. / Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL.

Entre otros de los argumentos cuestionó que Maussan haya indicado que le aplicaron pruebas de ADN a los cuerpos, dado que estas requieren de cuatro nucleobases para su realización: adenina, timina, citocina y guanina, mismas que se emparejan entre ellas.

"Si el bicho es de otro planeta, ¿cómo va a tener las mismas bases? De verdad es estúpido, es como si te ve un alienígena, y dices, toma un iboprufeno; no sabes lo que va a hacer el iboprufeno en su cuerpo", cuestionó.

"Yo creo que las tribus de hace mil años, hayan “Yo pienso, y esto no lo podemos saber al 100 por 100, pero yo creo que las tribus de hace mil años hayan dedicado su tiempo libre a hacer muñecos momificados de restos de animales y de personas”, agregó al decir que Jaime Maussan mintió en su presentación.





