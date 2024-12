YosStop reaparece en redes sociales y anuncia su regreso tras haber sido detenida; “no saben cuánto los extrañé”

Después de varios meses de ausencia y de haber enfrentado un complicado proceso legal, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha vuelto a sorprender a sus seguidores.

La creadora de contenido YossStop. Foto: Instagram oficial.

La creadora de contenido, quien había sido detenida y trasladada al Reclusorio Oriente bajo acusaciones de agresión e incitación al odio, rompió su silencio este lunes 2 de diciembre, anunciando su regreso a las redes sociales. Su reaparición ha generado gran expectación, ya que estuvo ausente de sus plataformas durante más de medio año, debido a los conflictos legales que atravesaba.

YosStop reaparece en redes sociales y anuncia su regreso tras haber sido detenida

A través de una historia en su cuenta de Instagram, YosStop compartió con sus seguidores que los conflictos legales en los que estaba involucrada, derivados de su exsociedad con una persona con la que había tenido diferencias, finalmente habían llegado a una resolución.

Según indicó, las partes involucradas llegaron a un acuerdo, lo que permitió que se cerrara este ciclo y que ella pudiera retomar su presencia en las redes sociales.

“Mis queridos stoppers, no saben cuanto los extrañe. Quiero compartirles que finalmente se ha resuelto de común acuerdo los conflictos legales que estaban siguiéndose en distintas instancias y ante distintas autoridades en relación con mi exsociedad en el salón. Hemos podido llegar finalmente a un acuerdo entre las partes involucradas”, expresó.

Comunicado YosStop. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, en un video publicado en su cuenta de Facebook, Yoseline explicó con más detalle el motivo de su prolongada ausencia, y lo que hizo en ésta. Además reconoció que había sido un periodo difícil, pero aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante ese tiempo. En sus palabras, comentó:

"Que nervios. Viejos recuerdos, viejos recuerdos de estar así con una cámara (...) básicamente pasaron 9 meses sin redes sociales (...) quiero comenzar agradeciéndole a todos su apoyo y su amor, por todo lo que me escribían a mi, a Gerardo, a mi mamá a todos, realmente ustedes saben que yo no me hubiera ido de las redes sin avisar, nadamos porque sí."

YosStop regresa a las rede sociales. Foto: Captura de video

A pesar de los difíciles momentos vividos, YosStop mostró entusiasmo por regresar a las redes, pero con una nueva perspectiva; ya que en su mensaje, dejó claro que su objetivo es seguir creando contenido de manera respetuosa y positiva, orientado a su vida personal.

YosStop regresa a las rede sociales. Foto: Captura de video

Además afirmó que, en esta nueva etapa, su enfoque será mucho más consciente, pidiendo a sus seguidores que no envíen mensajes de odio, sino que apoyen su esfuerzo por aportar contenido que sea constructivo, y sobre todo que se emocionen tanto como ella lo está.

"Quiero que sean conscientes que hace tres años. Hace tres años en esta fecha obtuve mi libertad (...) y ahora en este año, misma fecha por fin me liberan mis redes, y la verdad ha sido muy pesado para mi (...) sé que el próximo año se vienen muchas cosas buenas (...) simplemente quiero estar en paz, quiero hacer lo que me gusta, no me quiero meter en ped*s.", concluyó.

