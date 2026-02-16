Más Información

Carro alegórico de Dragon Ball sorprende en carnaval de Morelia; video causa furor en TikTok

Yeri Mua sorprende al consumir marihuana durante concierto en Veracruz; "con todo respeto, déjenos fumar", dice

Ola de calor en CDMX; ¿a qué se deben las altas temperaturas durante el invierno?

¡Cumplió su promesa! Empresario entrega carro a padres de bebés con oxígeno; así fue el momento

Beca Rita Cetina 2026; ¿qué datos y documentos se necesitan para el registro de alumnos de primaria?

La influencer Yeri Mua volvió a ser en redes sociales tras protagonizar un momento que rápidamente se hizo viral.

Un video difundido en distintas plataformas mostró a la llamada “Bratz jarocha” fumando marihuana frente a cientos de asistentes durante su presentación en el Carnaval de Veracruz, uno de los eventos más emblemáticos del puerto.

Yeri Mua desata polémica en el Carnaval de Veracruz

El pasado 14 de febrero, la creadora de contenido y cantante se presentó como parte de los festejos. En medio del espectáculo, encendió un bong —pipa de agua utilizada para filtrar el humo de cannabis— y, antes de dar una calada, lanzó un mensaje que no tardó en viralizarse.

“Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjenos fumar marihuana, expresó ante el público, desatando gritos y reacciones inmediatas entre los asistentes.

Como era de esperarse, la grabación comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas. Mientras algunos seguidores defendieron su actitud como parte de su estilo irreverente, otros señalaron que el gesto fue inapropiado al tratarse de un evento masivo y familiar.

Gobierno de Veracruz elimina video tras críticas

El espectáculo, organizado con respaldo del gobierno estatal, fue transmitido y difundido a través de varias cuentas oficiales, incluida la de la gobernadora Rocío Nahle. Sin embargo, tras la ola de críticas que desató el momento, los videos fueron retirados de los canales institucionales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial que aclare lo ocurrido o explique los motivos detrás de la eliminación de las grabaciones.

