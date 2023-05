Yeri Mua: esta es la enfermedad que padeció la influencer y que pudo superar

Una de las influencers más queridas de nuestro país es la joven Yeri Mua. La joven cosecha más de 6.7 millones de seguidores en Instagram y allí siempre comparte fotos y videos de su día a día.

La joven recientemente atravesó un mal momento personal, pues habló en un podcast de un tema personal que la ha dejado muy mal.

¿Qué le sucedió a Yeri Mua?

En una charla con la youtuber Gusgri, Yeri Mua aseguró que durante su adolescencia tuvo problemas de alimentación: “Desde los nueve empecé a sufrir anorexia”, comentó la joven influencer.

“Empecé a sufrir anorexia, entonces fue complicado para mí aceptar mi cuerpo”, continuó Yeri Mua. “Estaba constantemente haciendo dietas o como muy traumada con qué comía porque me sentía gorda”, dijo.

“Cuando era flaca me sentía gorda y luego engordaba…tenía un desmadre”, continuó la influencer. Además la joven aseguró que todo esto le trajo problemas de autoestima: “Me dejé engordar y me descuidé totalmente, ni me quería bañar, estaba muy deprimida, pasé por depresiones con mi cuerpo. A todo esto yo era todavía una niña, tenía 15-16 años, y empecé a comer mucho y me dejé de arreglar. Dije ‘No me importa’, me descuidé”, finalizó la joven.

Sin embargo esta situación se agravó cuando comenzó a sufrir bullying por su apariencia física. “Por estar gordita, prefería ponerme algo que me tapara las lonjas, en lugar de algo que me favoreciera”, agregó la influencer Yeri Mua, quien luego complementó el tema diciendo que “no hacía nada para verme bien, no me quería, por eso es que me veía como tal”.

¿Una pareja de Yeri Mua le hizo un amarre?

En una reciente entrevista, Yeri Mua aseguró que su pareja le había hecho un amarre, pues se aferraba a su relación. Además comentó que Naim Derrache en una ocasión intentó darle “agua de bóxer”.