Fofo Márquez le contesta a Yeri Mua por burlarse de su físico: "mínimo mis ojos sí son verdes”

Luego de que Yeri Mua criticara el físico de Fofo Márquez, llamándole “feo y asqueroso”, el influencer no se quedó callado y se burló de la tiktoker por usar pupilentes, pues, dijo “mínimo mis ojos sí son verdes”.

Por medio de TikTok, la influencer veracruzana denigró a Fofo por su apariencia física.

“Gordos no me gustan y pues a mi el Fofo se me hace feo, asqueroso, naco y estupido”, expresó la “Bratz Jarocha”, tras recibir una supuesta invitación del influencer para salir.

¿Qué le contestó Fofo Márquez a Yeri Mua?

Ante ello, el influencer respondió los comentarios de la veracruzana. “Con qué derecho me llamas feo [...] mínimo mis ojos sí son verdes, eh, no son pupilentes”, expresó.

Aunado a ello, Márquez dijo: “Yo solo hice un comentario al aire, en ningún momento te falté al respeto, pero tampoco inventes cosas [...] Bueno, mínimo mi ropa sí es original, porque por ahí te quemaron con unas botitas. ¡Aguas!”, sentenció.

¿Cómo surgió la polémica de Fofo Márquez con Yeri Mua?

La polémica surgió cuando Fofo Márquez se burló de los seguidores de Yeri Mua que la consideran bonita. “Oigan, me da mucha risa ahorita que el crush de todos es Yeri Mua. Ay, están bizcos, ¿o qué? Yo por eso ya me puse lentes”, comentó en aquel entonces el tiktoker.

