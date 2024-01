¿Y Barbie? Nominación de Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024 desata memes

La revelación de los nominados a los Premios Oscar 2024 trajo varias sorpresas. Una de las que más se habla es sobre la nominación de Ryan Gosling en la categoría “Mejor Actor de Reparto” por su papel en “Barbie”.

Lo insólito es que ni Margot Robbie, quien encarnó a la popular muñeca de Mattel, ni Greta Gerwig, directora de la cinta, figuran en la lista de los Premios de la Academia. Este hecho fue criticado, y hasta motivo de memes, en redes sociales.

Los mejores memes por la nominación de Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024

Además de su participación, el tema “I´m Just Ken”, interpretado por el mismo Ryan Gosling, también consiguió una nominación a “Mejor Canción Original”; mientras que “Dance The Night” de Dua Lipa tampoco apareció en el listado.

La decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dejó con mal sabor de boca a los fans de “Barbie”. Y con memes lo manifestaron, principalmente por el discurso feminista que aborta la cinta:

Grande Ryan Gosling



El patriarcado lo volvió a hacer pic.twitter.com/mlpw3jtAG0 — Señor exprópiese (@NoVive_Socialis) January 23, 2024

*

"I'm just Ken" y Ryan Gosling nominados al Oscar, mientras tanto Margot Robbie y Greta Gerwing con cero nominaciones https://t.co/FwyANGaYls — TV JOTAS (@TV_JOTAS) January 23, 2024

*

Ryan Gosling ha sido nominado a Mejor Actor de Reparto y a mejor canción “Im Just Ken” por 'BARBIE' en los Oscar 2024 pic.twitter.com/v11FqZLmgi — Indie 505 (@Indie5051) January 23, 2024

*

el hecho de que NO nominaron a margot robbie a mejor actriz pero si a ryan gosling a mejor actor de reparto ???????? a la academia le gusta ver el mundo arder #Oscars2024 pic.twitter.com/93H1Rr3x6H — gerald (@aiden_galo) January 23, 2024

*

Qué las mujeres en Barbie hayan sido ignoradas en los Oscar pero no el apartado masculino suena que nadie en la Academia captó el mensaje de la película pic.twitter.com/QmwcLTfAHe — Edd (@eddurim) January 23, 2024

*

Realmente la academia no entendió nada de #Barbie



Aunque quizás desde otra perspectiva más cruda lo hizo muy bien. pic.twitter.com/nq0Bay1H1v — James T. Kirk ✨🖖🏼 (@YosoyJames) January 23, 2024

*

como POR QUÉ margot robbie y greta gerwig no están nominadas en los óscar pic.twitter.com/ADczyd6VfS — jacobo (@jacoboguillen) January 23, 2024

*

COMO QUE GRETA GERWIG Y MARGOT ROBBIE NO ESTAN NOMINADAS ES TODO VOY A QUEMAR ESTADOS UNIDOS ME TIENEN HASTA LA VERGA pic.twitter.com/UjjxnQoEKf — NosoyFrida (@Fridita2805) January 23, 2024

*

ni bien salió barbie hacían análisis e hilos de por qué era alta película y ahora todos la odian y las actuaciones eran malas pic.twitter.com/OjgHZPrEIX — mica (taylor’s version) (@m4kebois) January 23, 2024

¿Cuántas nominaciones tuvo “Barbie” en los Premios Oscar 2024?

“Barbie”, una de las películas más taquilleras del 2023, recibió un total de ocho nominaciones, una de ellas a “Mejor Película” donde también compiten American Fiction, Anatomy of a fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The zone of interest.

Ryan Gosling por “Mejor Actor de Reparto”, America Ferrera por “Mejor Actriz de Reparto”, el tema “I’m Just Ken” y What Was I Made For?" de Billie Eilish a “Mejor Canción Original”, “Mejor Diseño de Producción”, "Mejor Guion Adaptado" y “Mejor Diseño de Vestuario”.





