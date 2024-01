Premios Oscar 2024: La reacción del equipo de "Godzilla Minus One" al ser nominados

Este martes se dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2024. Y por primera vez en la historia, una producción de la franquicia “Godzilla” podrá llevarse el codiciado galardón a casa.

“Godzilla Minus One”, la cinta dirigida por Takashi Yamazaki, resultó nominada en la categoría “Mejores Efectos Visuales”, donde competirá con The Creator, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One y Napoleón.

Godzilla Minus One. Foto: Toho Studios

Leer también ¿Dónde ver "Killers of the Flower Moon", de Rodrigo Prieto y las otras películas nominadas al Oscar?

Así reaccionó el equipo de "Godzilla Minus One" a nominación en los Oscar 2024

En dicha categoría, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premia a las producciones más innovadoras. Razón por la que el equipo de “Godzilla Minus One” estalló de júbilo al ver su nombre en la pantalla.

Mediante un video difundido en X se aprecia al equipo de “Godzilla Minus One”, incluyendo al director Takashi Yamazaki, contagiarse de entusiasmo al ver su nominación en los Oscar 2024.

Entre gritos, abrazos y el estallido de confeti, los miembros de la producción se abrazaron y chocaron las palmas celebrando el triunfo. Así, el próximo domingo 10 de marzo, los japoneses arribarán a la 96 edición de los Premios de la Academia.

Leer también Talentos latinos en la carrera por el Oscar

¿Dónde ver "Godzilla Minus One"?

“Godzilla Minus One” relata la historia de la criatura kaiju que invade las calles del país nipón. La trama se desarrolla a finales de la Segunda Guerra Mundial, con escenarios de destrucción masiva.

Para lo cual, Takashi Yamazaki coordinó los efectos especiales, junto con las productoras Toho Studios y Robot. Se trata de la 37° película que se realiza para la franquicia “Godzilla”, personaje que apareció por primera vez en 1954.

El reparto de la cinta está integrado por Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka y Sakura Ando. Pese a conseguir una nominación en los Premios Oscar 2024, hay quienes no han tenido la oportunidad de ver la película

“Godzilla Minus One” llegó a cines el 18 de diciembre de 2023, por lo que el título aún se encuentra disponible en carteleras de México. Y se espera que en las próximas semanas llegue a servicios de streaming.





También te interesará:

¿Para qué sirve tomar cúrcuma con jugo de limón en las mañanas?

La vitamina que no puede faltar en tu dieta para generar colágeno en tus cartílagos

Estos son los 5 beneficios que no conocías de comer ajo en ayunas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh