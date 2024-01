La presencia latina volvió a destacar en las nominaciones para la edición 96 de los premios Oscar, anunciadas esta mañana en el teatro Samuel Goldwyn, en Beverly Hills, Estados Unidos, bajo la conducción de Zuzie Beetz y Jack Quaid.

En el evento se revelaron un total de 23 categorías, entre las cuales resalta la participación del cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien busca llevarse el galardón a la Mejor Fotografía por su trabajo en la película "Los asesinos de la luna". Esta es la cuarta ocasión en la que Prieto está nominado, habiendo sido previamente reconocido por "Secreto en la montaña" (Ang Lee, 2015), "Silencio" (2016) y "El irlandés" (2019), ambas dirigidas por Martin Scorsese. Ahora, competirá con Hoyte van Hoytema ("Oppenheimer"), Matthew Libatique ("Maestro"), Robbie Ryan ("Poor things") y Edward Lachman ("El Conde").

El mexicano participó en el rodaje de "Barbie" como director de fotografía. Foto: Araceli García

Lee también: Premios Oscar 2024: nominaciones minuto a minuto

Otra representante latina en la contienda es la directora chilena Maite Alberdi, nominada por su trabajo en el documental "La memoria infinita", que busca obtener el premio a la Mejor Película Documental en la ceremonia del 10 de marzo. Su obra competirá contra "Bobi Wine: the people's president" de Moses Bwayo, Christopher Sharp y John Battsek; "Four daughters" de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha; "To kill a tiger" de Nisha Pahuja, Cornelia Principe y David Oppenheim; y "20 days in Mariupol" de Mstyslav Chernov, Michell Mizner y Raney Aronson-Rath.

Además de directora, Alberdi ha desempeñado roles diversos en su carrera, incluyendo guionista, directora de fotografía, productora, sonidista, directora audiovisual y crítica de cine. Con "La memoria infinita", logra su primera nominación al Oscar, añadiendo un nuevo logro a su destacada filmografía que incluye proyectos como "Los niños", "El agente topo", y "La once".

Lee también: Jamie Dornan, de "50 sombras de Grey", fue hospitalizado por un posible ataque cardiaco