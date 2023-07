Xóchitl Gálvez: El podcast de la senadora donde revela detalles de su vida y forma de pensar

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura de la alianza PRI-PAN-PRD para la elección presidencial de 2024, ha estado en tendencia en los últimos días, tras los dimes y diretes que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, más allá de las polémicas a las que se ha enfrentado, la aspirante cuenta con un podcast en Spotify llamado “Rebelde Con Causas”, donde platica sobre su vida y forma de pensar.

¿De qué trata el podcast de Xóchitl Gálvez en Spotify?

El podcast de la senadora del PAN fue creado en septiembre de 2022 con un primer contenido titulado: “¿Quién soy? ¿De dónde vengo”.

En el podcast relata que es aficionada al Cruz Azul, es empresaria y es mamá de dos hijos. De igual manera revela que no pronuncia de manera adecuada la letra “r”. “Tengo un problema desde niña, quizá se pudo corregir, pero eso no fue posible para mí”, contó.

Durante los capítulos de su podcast, la senadora platica sobre sus orígenes en una comunidad indigena en Hidalgo, algunos temas del Senado, su opinión sobre el actual gobierno y sobre las problemáticas en México y en el mundo.

Foto: Spotify

¿Por qué decidió crear un podcast Xóchitl Gálvez?

En la misma plataforma, la aspirante explicó el motivo que le llevó a subir contenido en Spotify.

“Quiero que me conozcas. Los senadores tenemos muy mala fama, en general los políticos, pero los legisladores más; piensan que somos huevones, piensan que no hacemos nada, la gente no entiende eso de que hacemos leyes y pues bueno, hay muchas cosas que creo que he hecho y que no he sabido comentar a la gente”.







