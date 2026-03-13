Viernes 13: los mejores memes para pasar un “día de mala suerte” riendo; usuarios rinden tributo en X

El 2026 no deja de sorprender, en esta ocasión con la llegada de otro viernes 13, tan solo a un mes de que fuera el primer día de "mala suerte" del año.

Esta fecha se mantiene como una de las más temidas por las y los supersticiosos y una de las favoritas de quienes aman el terror y el suspenso.

Este día, hay quienes se mantendrán al tanto de todo, procurando tocar madera, cruzando los dedos o encontrando tréboles de cuatro hojas. Por otro lado, están aquellos que deciden enfrentar el "mal augurio" con humor.

Lee también ¿Qué se celebra hoy, 13 de marzo?; conoce las efemérides de esta fecha

Foto: IMdB

Los mejores memes para pasar este viernes 13 riendo

Como ya suele ser tradición de la cultura pop, este viernes 13 de marzo está arrasando en redes sociales, donde usuarios e internautas comparten sus mejores imágenes para darle un toque de comedia a esta temida fecha, dejando una ola de memes.

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

Algunos usuarios recordaron que este viernes 13 se cumplen seis años del inicio de la pandemia por COVID-19 en México.

Hoy es viernes 13, pero el último viernes 13 que tuvimos en marzo fue el día en que comenzó el confinamiento. pic.twitter.com/0PH6I6JmGT — itsD3lay🐧 (@itsD3lay) March 13, 2026

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

Otros simplemente se burlaron, diciendo que todos los días parecen de "mala suerte".

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

Lee también ¿Cómo es la plaza Metrópoli Patriotismo?; sujetos roban celulares en tienda

Algunos celebran el día, pues son seguidores de las franquicias que han hecho la fecha popular.

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

Por otro lado, algunos usuarios recordaron que es viernes de quincena.

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

Mientras que otros se quejaron de que aún no es quincena para ellos.

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

Por último, algunos internautas se mofaron, diciendo que con todos los acontecimientos que han sucedido en lo poco que va del 2026, ya nada puede sorprendernos.

Memes de este viernes 13 de marzo de 2026. Foto: X

También te interesará:

¿Por qué la popularidad de “Punch” podría fomentar el tráfico ilegal de especies?; académico de la UNAM responde

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu