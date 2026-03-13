¿Cómo es la plaza Metrópoli Patriotismo?; sujetos roban celulares en tienda

La tarde del pasado jueves 12 de marzo, tres hombres robaron una tienda Sanborns ubicada en la Plaza Metrópoli Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los ladrones ingresaron al negocio, rompieron vitrinas, tomaron varios teléfonos celulares y huyeron de la escena a bordo de dos motocicletas.

Asimismo, afirmaron que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, análisis de cámaras de videovigilancia de la tienda y en la zona, para intentar lograr identificar a lo responsables.

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Asaltan un Sanborns de Plaza Metrópoli en la alcaldía Benito Juárez; asaltantes logran huir. Foto: Especial.

¿Cómo es la Plaza Metrópoli Patriotismo?

La Plaza Metrópoli Patriotismo es un centro comercial ubicado en Av. Patriotismo 229, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, al suroeste de la Ciudad de México.

Entre sus principales tiendas y establecimientos se encuentra un Cinemex, un Sanborns, un Hotel ONE y un Petco. Cuenta con diversos establecimientos de comida que ofrecen una variedad de opciones a los comensales, así como con tiendas de moda, belleza y tecnología.

El complejo cuenta con una serie de servicios que brindan experiencias únicas, como:

Dreams Fantasy Lab

Alboa Patriotismo

The Wall Patriotismo

Metropoli Golf Center

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La plaza está ubicada en Av. Patriotismo 229, colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Metrópoli Patriotismo

Plaza Metrópoli Patriotismo es Pet Friendly, lo que significa que puedes visitarla con tus mascotas; y también cuenta con diversas sucursales bancarias y cajeros, como BBVA, Banamex, Banorte, Banregio y HSBC, lo que la hace una construcción práctica y conveniente.

El diseño de la plaza estuvo a cargo de Grupo Arquitech y abrió sus puertas en 2006, asimismo, su elaboración representó una inversión de 615 millones de pesos.

En 2011, el Grupo Empresarial Kaluz, inició una expansión a la plaza que costó 750 millones de pesos y que casi duplicó el área total de la instalación, de 65 mil metros cuadrados a 120 mil metros cuadrados. La nueva sección del complejo se construyó al norte de la original, en los límites con la colonia de al lado, Colonia Escandón.

Foto: Metrópoli Patriotismo

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