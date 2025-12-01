VIDEO: perrito vence el cáncer y su dueño recorre la ciudad en caravana para festejarlo

Más Información

Las mascotas no solo nos acompañan día a día, sino que se convierten en un verdadero miembro de la familia. Por eso, cuando se enferman, sus dueños hacen todo lo posible para brindarles amor y cuidados.

Camilo Triana es un claro ejemplo de esto: al descubrir que su enfrentaba un cáncer, no dudó en acompañarlo en cada paso de su tratamiento.

Lee también:

Magnus vence el cáncer y su dueño recorre la ciudad en caravana para celebrarlo

A través de su cuenta de TikTok, Camilo compartió un video que conmovió a miles de usuarios. Tras varios meses de atención médica y cuidados especiales, su perro Magnus logró superar la enfermedad.

Para festejar este momento tan especial, el tiktoker decidió recorrer la ciudad en caravana, llenando de alegría a quienes se cruzaban en su camino.

@camilotriaana

TE AMO MAGNUS, ERES EL MEJOR PEREO DEL MUNDO

♬ sonido original - Camilo Triana 🌱

En el video, que llevaba el mensaje “TE AMO MAGNUS, ERES EL MEJOR PERRO DEL MUNDO”, se ve cómo el vehículo estaba decorado con globos morados y en la parte trasera se leía “Mi perro superó el cáncer”, para que todos lo pudieran ver.

Magnus, sentado con seguridad en el vehículo, acompañaba a su dueño mientras recorrían las calles. Cada coche que pasaba reaccionaba con aplausos, claxonazos y corazones, celebrando la recuperación del animal.

Lee también:

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en la cuenta china, donde cientos de personas emocionadas por la noticia, también compartieron sus propias historias de mascotas que habían vencido el cáncer, creando un hilo lleno de esperanza y alegría.

Entre los comentarios más destacados se podían leer mensajes de felicitación, cariño y agradecimiento por compartir un momento tan emotivo y positivo. Entre los más destacados se encontraron:

  • "Felicidades bebé precioso!! muchos pelitos de amor para ti"
  • "¿Quien más llorando un viernes en la noche?"
  • "Es lo más lindo que he visto este mes y yo creo que todo el año"

También te interesará:

