VIDEO: hombre es captado aventando objetos contra autos en Periférico; “no me detuve hasta encontrar una patrulla”, dice víctima

Por medio de la plataforma ‘X’, antes Twitter, se difundió una posible nueva modalidad de robo en la Ciudad de México, luego de que fue captado un hombre arrojando objetos en contra de los vehículos en Periférico.

En el video que rápidamente se volvió viral, se ve cómo el carro afectado circulaba con dirección a la zona centro de la CDMX y en plena autopista, un sujeto a mitad del camino interceptó el automóvil.

Periférico es una de las zonas más transitadas de la CDMX. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Hombre es captado aventando objetos contra autos en Periférico

La parte afectada compartió su experiencia con la página de denuncia, para que otros conductores tomen precauciones, asimismo, en el video se mostró una captura del daño que causó el golpe.

"Buenos días, me gustaría compartir lo que me sucedió en la lateral de Periférico, antes de llegar a Reforma, en la CDMX. Un sujeto estaba parado a media calle y le lanzó algo a mi vehículo” se lee en la publicación.

‼#Alerta‼ ANDAN AVENTANDO OBJETOS CONTRA LOS VEHÍCULOS EN PERIFÉRICO 🚨😱

🔻 #DenunciaCiudadana 🔻



🔴 "Buenos días, me gustaría compartir lo que me sucedió en la lateral de #Periférico, antes de llegar a #Reforma, en la #CDMX.

Un sujeto estaba parado a media calle y le lanzó… pic.twitter.com/c32LALAeRO — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) June 5, 2025

“Yo no me detuve hasta encontrar una patrulla. Fueron a revisar pero obviamente dijeron que no había nadie”, mencionó la parte afectada para alertar a los conductores que tengan cuidado al transitar por esa zona.

"Eso mismo me pasó por esa zona bajando de Constituyentes antes de entrar al túnel que pasa bajo Periférico una mujer y su acompañante dejan caer objetos a los carros", comentó en la publicación otro supuesto afectado.

