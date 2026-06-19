El triunfo de la selección mexicana ante Corea del Sur trajo una inmensa euforia por parte de aficionados que festejaron en varios puntos del país, pero la mayor concentración de fanáticos se dio en el Ángel de la Independencia, que reunió alrededor de 400 mil personas.

En todo el Paseo de la Reforma se pudo notar la emoción y alegría del triunfo del tricolor, además del pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. La afición celebraba con cánticos, bailes y gritos de alegría, pese al clima lluvioso.

Entre toda la multitud de personas, un reportero de TV Azteca estaba narrando la celebración de la gente, cuando de repente un grupo de aficionados cargó al reportero, y fue tanta la emoción que hasta se pudo notar la alegría del reportero.

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¡Arriba TV @Azteca! ¡Y arriba nuestro reportero!



Trataron de posicionar #NoVeasTVAzteca, trataron de que no nos vieran, pero sólo hay una realidad: ¡la gente nos sigue y se informa con nosotros!



¡Cuánto cariño a los nuestros!



Vía @Galicia_Edgar pic.twitter.com/Kx2sx7gh8q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

El suceso no pasó desapercibido para la televisora, por lo que decidieron subir la grabación a su cuenta de X, donde compartieron el momento cuando cargan al reportero, además de expresar su agradecimiento por parte del público y por escogerlos para seguir informándose a través del medio televisivo e incluso en su post se burlaron del hashtag #NoVeasTVAzteca debido a los problemas y conflictos con el gobierno federal.

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