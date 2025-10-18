Valentina Gilabert protagoniza video con El Bogueto y genera ola de críticas en TikTok

La modelo e influencer de 19 años Valentina Gilabert, conocida por el incidente viral del que fue víctima en febrero de este año, en el que fue agredida más de 14 veces con un objeto punzocortante por la influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga; ha llamado de nuevo la atención en redes sociales.

Valentina se convirtió en tendencia en plataformas digitales momentos después de que se revelara que la joven se encontraba en el set del cantante mexicano de reggaetón, El Bogueto, para participar en la grabación del videoclip de "Alo".

La noticia fue confirmada por la misma Gilabert, quien compartió un video a su cuenta de TikTok bailando con el cantante y un video blog, al que tituló "Vlog con el Booo", en el que mostró cómo fue su experiencia en el set de grabación; así como por El Bogueto, quien subió un pequeño adelanto de la canción y el video a su cuenta de Instagram.

Algunas de las otras figuras que participan en el videoclip son Sol León, La Divaza, Abelito, Gomita, Dania Méndez, ente otros.

Valentina Gilabert recibe ola de críticas por participación en video musical de El Bogueto

Luego de que Valentina Gilabert compartiera sus dos publicaciones a su cuenta oficial de TikTok, la joven comenzó a recibir una ola de críticas por su participación en el video con el reggaetonero.

Diversos usuarios señalaron a la joven por "únicamente querer llamar la atención" y cuestionaron su elección de proyectos en los cuáles participar. Algunos otros también hicieron comentarios sobre el cuerpo de la modelo, comparándola con las demás participantes.

Por otro lado, hubo quienes mostraron su apoyo a la influencer, mandando buenos deseos, cumplidos, palabras de cariño y mensajes reconfortantes.

Asimismo, otros usuarios comentaron la preocupación que genera el apoyo que recibe Marianne Gonzaga, cuestionándose los valores bajo los que se rige la sociedad actualmente y el futuro de las nuevas generaciones que perciben este tipo de casos violentos de manera "distorsionada".

Algunos de los comentarios que se leen al respecto en las redes de la joven son:

" Si antes no me gustaba el bogetto ahora menos ".

". " Esoooo reinota 💖 tú sigue brillando y dejando todo en manos de Dios, todo lo bueno llega solito a ti y a las calacas💀 se les caen sus mentiras ".

". " Eres preciosa 🤩!! No dejes que nadie apague tu luz ✨ ".

". "En verdad me preocupa leer tantos comentarios de apoyo a Marianne, tengo una hija adolescente y no concibo la idea de que muchas de las niñas que escriben esos comentarios podrían ser sus compañeras de clase o del futbol".

Valentina no se ha pronunciado respecto a la polémica que generó su colaboración con El Bogueto, sin embargo, la joven ha expresado en diversas ocasiones y públicamente que su único deseo es continuar con su vida, dejar atrás el incidente que casi le cobra la vida y dedicarse a hacer lo que la hace feliz y pasar tiempo con sus seres queridos.

