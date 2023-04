Una joven fue sorprendida por un cangrejo en la cocina de su hogar y causó furor

Más de una persona se ha querido sentir en la piel de un reconocido chef y ha querido incursionar en la cocina con recetas novedosas o innovadoras, o incluso ha querido animarse a preparar algo que nunca antes hizo.

Esto le sucedió a una madre, quien se llevó una gran sorpresa cuando quiso cocinar un cangrejo y nada resultó como esperaba. Por suerte todo quedó documentando en un video, el cual fue compartido en TikTok.

¿Qué sucedió?

Karina, cuyo usuario de TikTok es @karina_oliva11, decidió compartir la tragicómica experiencia que vivió su madre en la cocina.”Mi mami queriendo comer cangrejos, y el cangrejo se la comió a ella”, se lee al comienzo del video que compartió en TikTok.

Cangrejo. Fuente: Pexels

En resumen, la madre de Karina quería comer cangrejo, fue hasta la tienda y compró uno. Le dijeron que estaba muerto, pero cuando llegó a la casa y lo quiso meter en una olla para cocinarlo, el cangrejo comenzó a moverse y le agarró uno de sus dedos.

“Pensé que estaba muerto”, le dijo a uno de sus hijos que fue a socorrerla. El chico intentó sacar al cangrejo con una tijera, y después de varios intentos, soltó su dedo y pero quedó colgando del objeto. “Me va a arrancar un pedazo”, dijo la madre de Karina mientras se quejaba del dolor.

Dicha escena fue registrada en video y ya cosecha más de 79,3 mil me gustas en TikTok, e incluso la madre de Karina le dijo: “Pensé que venías a ayudarme”, mientras que la joven no paraba de reírse por la situación en la que estaba su madre.“El cangrejo: Aquí nos matamos doña”, “El cangrejo: me comeras, pero llorando”, “El cangrejo se aferra como yo a mi ex”, “Al menos sabe que es fresco”, son solo algunos de los comentarios que recibió Karina en el video de TikTok.