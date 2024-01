¡Una fiesta muy perruna! Albergue transmite a perritos "bailando" y se vuelve viral el video en TikTok

No cabe duda que la labor que tienen los albergues para perritos no es una tarea nada fácil. Y es que no solamente es darles de comer, ofrecerles agua o limpiar su heces, sino también conseguir cualquier tipo de donación para seguirles brindando una mejor calidad de vida.

Recientemente se ha hecho viral un video en TikTok de la cuenta @angelesconpatitasver donde se observa a unos perritos teniendo una “pequeña fiesta” en lo que parece ser una sala de un hogar.

Lee también: ¡Héroe canino! Captan en video a perrito salvando a dueña tras estar a punto de desmayarse

Entre luces de color azul y blanco y al ritmo de “Du Hast Mich” de la banda alemana Rammstein, se aprecian a los caninos pasando un buen rato, hecho que captó la atención de varios usuarios, quienes han elogiado la alegría y el buen gusto musical que tienen los peludos.

Pero esta no es la primera vez que los caninos arman este tipo de “pachangas”, pues de acuerdo con algunos comentarios de los encargados del albergue, el cual se encuentra ubicado en Veracruz, y que actualmente cuenta con 46 perritos, realizan constantemente este tipo de contenidos para poder solventar los gastos de éstos.

Lee también: MrBeast rescata a 100 perritos y los da en adopción: VIDEO

Usuarios reaccionan a vídeo de albergue que transmite a perritos bailando

Luego de que los videos se hicieran virales en distintas plataformas como “X”, antes Twitter y Facebook, algunos usuarios han elogiado la creatividad que tienen los rescatistas y la forma en que los cuidan.

“Vengo de Facebook y me encuentro con esta obra de arte, pero que buen gusto, “Los tienen bien educaditos”, “Como amo estos directos, me hace feliz ver los perros felices”, “Creo que todos venimos de fb para ver tan perra fiesta”,” mujer te mereces el cielo ...Que este año sea lleno de muchas bendiciones abundancia para ti y tu familia”, se lee en algunos comentarios.

akv