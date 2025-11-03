Última dispersión de la Pensión del Bienestar: así puedes cobrar tus 6 mil 200 pesos en noviembre 2025

El Gobierno de México inició la última dispersión del año correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025 de la Pensión del Bienestar.

Este apoyo de 6 mil 200 pesos será entregado a millones de adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

A continuación, se detallan las fechas oficiales, los bancos donde se puede retirar el dinero y las formas más sencillas de consultar el saldo.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Cuándo depositan el último pago de la Pensión del Bienestar 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el último pago del año se realiza del 3 al 27 de noviembre de 2025. El depósito se efectúa de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, para evitar saturaciones en los bancos y cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

¿Dónde puedo retirar mi dinero de la Tarjeta Bienestar?

Los beneficiarios pueden retirar efectivo en cualquier cajero automático o sucursal bancaria, aunque algunos bancos cobran comisión por el uso del servicio. La excepción es el Banco del Bienestar, donde los retiros y consultas de saldo son gratuitos.

Entre los bancos disponibles para retirar con comisión se encuentran: Afirme, Banamex, Banco del Bajío, Banorte, BBVA, HSBC, Inbursa, Banco Azteca, Santander, Scotiabank, BanCoppel y Banjército.

¿Cómo consultar el saldo sin acudir al banco?

Existen dos métodos prácticos para verificar si el depósito ya se realizó:

Vía telefónica: Llama al 800 900 2000, selecciona la opción 1, ingresa los 16 números de tu tarjeta y tu año de nacimiento. El sistema te dirá tu saldo disponible.

Desde la app del Banco del Bienestar: Descarga la aplicación oficial, regístrate con tu tarjeta y NIP, y podrás consultar tu saldo en cualquier momento sin costo.

Sigue estos pasos para consultar tu saldo y movimientos de tu tarjeta en la aplicación del Banco del Bienestar. Foto: Captura de pantalla: Google Play

¿Qué hacer si mi depósito no aparece reflejado?

Si después de varios días tu apoyo no ha llegado, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa y no presente bloqueos. También puedes acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar o comunicarte al número de atención del programa para recibir asistencia personalizada.

¿Qué recomendaciones deben seguir los beneficiarios?

Se aconseja no compartir datos personales o bancarios, evitar acudir con intermediarios y utilizar únicamente canales oficiales. Además, se recomienda retirar el dinero en cajeros dentro de zonas seguras y durante el día.

