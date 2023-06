Titiritero explota contra padres de niños que le arruinaron su show

TikTok es una app muy útil en lo que respecta a compartir contenido de lo más diverso sobre todo tipo de contenidos. Lo cierto es que en las últimas horas, también sirvió como soporte para elevar un contundente descargo.

Mario Ezno, un reconocido titiritero español expresó su indignación a través de esta red social, luego de que un grupo de niños arruinó una de sus últimas funciones.

El volatinero expresó que estos jóvenes lo insultaban e incluso golpearon a sus queridos muñecos. Es por ello que decidió criticar a los padres de estos jóvenes, quienes permitieron tamaña falta de respeto a la víctima.

Mario Ezno, titiritero.

¿Cuál fue la reacción del titiritero?

El titiritero, visiblemente afectado, utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y explicar cómo el comportamiento inapropiado de los niños impactó negativamente en su actuación: “No sabía si hacer este vídeo pero lo voy a hacer para que quede reflejado cómo me siento”, comenzó.

El hecho sucedió en Almería, cuando Ezno se encontraba en plena actuación. El artista narró los actos de los niños hacia sus títeres, describiendo insultos y golpes dirigidos a ellos. “Estos niños empezaron a pegarle al títere, a insultarle, a hacer de todo lo que se les ocurriera”, continuó.

Titiritero explota de furia tras un show pic.twitter.com/fgkBGtIvhV — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 15, 2023

A su vez, lo que Mario Ezno denunció en el video no es la actuación de los niños, sino la falta de intervención por parte de los padres ante su comportamiento, quienes no detuvieron las acciones de estos: “Los padres, ¿Qué mierda tenéis en la cabeza?, ¿Qué pensáis, que tenéis tiestos en casa?, tenéis hijos y es una responsabilidad vuestra”, expresó.

“Me han reventado la función, y ningún padre ha venido y ha cogido a su hijo y le ha dicho: eso no se hace”, agrego y luego resaltó que por su trabajo y esfuerzo no merece dicho tipo de comportamiento irrespetuoso que afecta su labor artística. “Me hago 800 kilómetros, me dejo la vida en esto y yo soy un tío que cuando hago mis funciones quiero que salgan bien”, expresó. “No tengo por qué aguantar esto, me parece una falta de respeto tremenda. Espero que esto no lo hagáis más, tenéis una responsabilidad y la tenéis que cumplir”, sentenció Mario en un video que alcanzó 1,2 millones de reproducciones en TikTok, más de 120 mil ‘me gusta’ y miles de mensajes de apoyo.