TikTok: Perrito se vuelve viral por lucir el corte de cabello de "Peso Pluma"

Los perros han sabido desarrollar una industria de productos y servicios a su alrededor que llega a límites impensados. Muchos dueños de estos animales domésticos desembolsan cuantiosas sumas de dinero para satisfacer todas las necesidades de sus mascotas y darles algunos lujos, como se puede ver en el universo infinito de TikTok.

Uno de los servicios más usados es el de la peluquería canina, muy habitual para dueños de caniches o perros con mucho pelaje que, sobre todo en el verano, necesitan pasar el calor de la mejor manera posible. Sin embargo, a veces los pedidos de los clientes llegan a límites impensados como asemejarse a Peso Pluma.

Peso Pluma. Fuente: Instagram @vipnation

Así se dio a conocer en TikTok un video en el que se observa cómo un can llega a la peluquería dispuesto a cambiar su look, o al menos esa es la intención de quien lo lleva. La curiosidad se da cuando el pedido del corte de pelo es similar al del famoso cantante. Incluso, se observan varias fotografías como para que el peluquero supiera bien cuál era el resultado esperado.

Lo cierto es que con mucho ingenio y habilidad, los peluqueros caninos intentaron recrear el estilo de corte de pelo inspirado en Peso Pluma, muy conocido por sus corridos tumbados. Y el resultado fue compartido en TikTok mostrando varios perfiles del pequeño caniche y esto generó muchas reacciones en los usuarios.

Por supuesto que el video de TikTok no pasó desapercibido y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos se lo tomaron con humor, sobre todo porque al parecer es una tendencia de los fanáticos de Peso Pluma. “El perro: chale, me vas a decir perro sin pluma”, mientras otro comentó “Adoptado, pero a qué costo”. Lo cierto es que el corte se adapta a varias razas aunque los perros que tiene pelo muy corto y fino son los que podría evitar parecer al famoso cantante.

