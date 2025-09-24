Tiktoker acusa a su exnovio de romper su título universitario, video se vuelve viral

Por medio de TikTok se hizo viral el caso de Samantha, una joven que expuso a su exnovio por romper su título universitario al tratar de chantajearla, la imagen del documento roto causó indignación entre los usuarios por el esfuerzo que conlleva obtenerlo.

La creadora de contenido la atención, al compartir un post con una foto del día de su graduación portando toga y birrete, seguida de la imagen de su título destrozado. “Yo: toda feliz, graduada y profesionista… Él: después de engañarme rompió mi título por no querer decirle quien me contó”, escribió en la publicación.

Sin dar detalles, ese clip generó más de 10 millones de vistas en la plataforma y una gran cantidad de usuarios interesados en saber el motivo por el cual fue destruido.

Joven acusa a su exnovio de romper su título universitario

Ante la insistencia de los internautas, la tiktoker contó lo sucedido en otro video que capturó la atención en redes sociales. En su relato, ella mencionó que todo pasó en el mes de diciembre del 2024, después de haberse graduado.

“Imagínate años de estudio, tareas, desvelos, esfuerzo; y mi ex decide que la mejor manera de vengarse es romper mi título universitario”, señaló la creadora de contenido.

“El contexto es que me dijeron que me había sido infiel en navidad, yo lo enfrenté y obviamente lo negó, me dijo que estaba loca… preguntó que quién me dijo, que le iba a pegar. Yo defendí la identidad de esa persona porque aunque no la conocía, se portó buena onda al decirme algo que era importante para mí y no le quise decir”.

De acuerdo con la joven, su exnovio trató de chantajearla para que confesara quién le contó sobre la infidelidad: “Él me dijo: ‘si no me dices voy a romper tu título’. Obviamente no le dije y lo rompió”.

Asimismo, mencionó que la foto del documento roto, se la envió por WhatsApp, pues el enfrentamiento fue por mensajes y ella había dejado el título en la casa de su entonces novio: “Todo esto pasó por mensaje, yo no estaba con él y no pensé que lo iba a hacer”.

Al tocar el tema de una demanda, ella mencionó que recibió amenazas con que no iba a proceder y que su papá lo ayudaría: “Me dijo que así yo metiera al mejor abogado no iba a proceder”

En los comentarios los internautas la apoyaron e insistieron que continuara con la demanda.

"No tengas miedo de demandarlo, hazlo por ti, por el esfuerzo que hiciste con tu carrera"

"Amiga, no quiero el contexto, quiero tu venganza"

"Demándalo, no quieres problemas y ya te pusiste a pensar cuantos problemas vas a tener por no contar con tu título original, cuántas oportunidades laborales vas a perder por su culpa"

"Dices que no quieres problemas y ese papel lo piden para todo

"¿Por qué no lo demandas y ya?... no le tengas miedo, ten respeto hacia tu esfuerzo"

"No te dejes intimidar, tu procede legalmente"

