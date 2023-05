TikTok: Un chofer de combi reveló los asientos más peligrosos para viajar

Cada vez son más las personas que buscan diversas alternativas para viajar seguros en los medios de transporte.

Recientemente, un chofer de combi se volvió viral en TikTok al compartir (en base a su propia experiencia) cuáles son los mejores asientos para viajar en la combi sin que te roben.

¿Cuáles son los mejores asientos para viajar?

Bajo el usuario de @nico47ok un joven aseguró cuáles son los asientos menos seguros para viajar. Todos los asientos coinciden en que están próximos a las bajadas o salidas de la combi.

“Cuando viajes en colectivo acordate de no usar el celular cuando estés sentado acá porque te lo roban por acá”, se escucha decir reiteradas veces al chofer en el video de TikTok.

El video ya acumula más de 367 mil likes y más de 3 mil comentarios. “No sé si soy paranoica pero jamás uso el celular en la calle y si lo uso en el colectivo siempre alerta", “Y ninguno de los que están pegados a la ventana porque saltan y te lo sacan desde afuera”, “Yo no lo saco en ningún lugar y siempre en silencio, pero en la calle flor de arrastrada me dieron y no me lo llevaron”, “Si, yo lo vi una vez en un bondi, le arrebataron a una piba que estaba sentada cerca de la puerta de atrás”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el video de TikTok.

El video dura tan solo 21 segundos, pero el chofer de la combi dio varias advertencias para poder evitar que a los pasajeros los roben durante los recorridos. Sin embargo, la mayoría de los comentarios repetían lo mismo: No hay que usar los teléfonos celulares en las combis.

Foto: Especial

Incluso en TikTok también aparecen a menudo videos de personas que registran a los famosos ladrones sustrayendo objetos de las mochilas o de los bolsillos de las personas que van distraídas en las combis.