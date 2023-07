IA provoca emotivo momento entre padre e hijo; lucen casi idénticos al envejecer

Los filtros de TikTok han sorprendido a millones de personas alrededor del mundo, ya que cada vez son más realistas y no sólo se limitan a cuestiones estéticas en cuanto al perfeccionamiento de los rasgos físicos de una persona, sino que también han creado uno capaz de aumentar la edad de los usuarios.

Es así que ahora está en tendencia el nuevo filtro llamado “Aged” que incluso la famosa influencer Kylie Jenner utilizó; pues no pudo aguantar la duda de cómo se vería al envejecer. En su video con más de 50 millones de reproducciones dijo “no me gusta, no me gusta para nada”.

Así como hay personas que al utilizarlo se disgustan, como es el caso de la modelo y empresaria, existen otros que se emocionan o les genera nostalgia.

Inteligencia Artificial provoca emotivo momento entre padre e hijo

Un joven argentino, que se hace llamar @josegaffet en TikTok, provocó miles de reacciones al compartir un momento muy emotivo entre él y su padre.

En la publicación que ya supera las 40 millones de vistas, se observa que el joven le muestra a sus padres cómo se verá en un futuro, lo cual impresiona a su madre quien le dice que es idéntico a su papá. Su emoción fue tal, que incluso llama a otra persona para que pueda constatar el impresionante parecido.

Cuando se ponen frente a la cámara padre e hijo se ve la increíble similitud entre ambos, cosa que emociona más al padre del chico, que luego del descubrimiento lo abraza y le dice entre risas: “Sos idéntico, nunca hubo alguien tan parecido a mí”.

Dicho acto también conmovió a los internautas que comentaron lo siguiente: “El padre re feliz al confirmar que sí es su hijo”, “Creo que ahí se dio cuenta que era su hijo”, “Cómo lo abraza”, “Josecito se parece más a su papá que su propio papá”, “El papa re orgulloso”, “Qué linda reacción tuvo el papá”, entre otros.

@josegaffet02 Este video no tiene desperdicio. Soy igual a mi viejo. Perdon las toallas de la puerta ♬ sonido original - josegaffet



